12. ledna Jaroslav Sobotka, Zbiroh, 69 let Marie Khajlová, Líšná, 81.let

16. ledna

Milada Miková, Rokycany, 75 let

Vladimíra Divišová, Medový Újezd, 78 let

Miroslava Vildová, 1928, 94 let

17. ledna

Marie Rytychová, Břasy, 88 let

Údaje: Pohřební služba Cehláriková