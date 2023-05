V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Kříž na hřbitově. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

4. května: Zdeňka Gutičová, 74 let, Příkosice; Josef Lang, 80 let, Svojkovice

6. května: Marie Hříbalová 93 let, Rokycany; Josef Zuska, 89 let, Litohlavy; Pavel Novotný, 79 let, Kříše

7. května: Alois Pelc, 95 let, Těškov; Marie Štemberová, 78 let, Bezděkov.

9. května: Jaromír Kadeřávek, 75 let, Rokycany

10. května: Stanislav Vondra, 72 let, Mirošov