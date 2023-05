V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Kříž na hřbitově. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

11. května: Jana Otcovská, Zbiroh, 75 let; Gabriela Kanyicsková, Rokycany, 60 let

13. května: Marta Martínková. Litohlavy, 89 let; Marie Nová, Němčovice, 65 let; Vlasta Dongresová, Rokycany, 91 let

14. května: Antonín Lemerman, Rokycany, 77 let

15. května: Josef Uksa, Rokycany, 69 let