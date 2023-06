V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Kříž na hřbitově. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

26. května: Jana Sýkorová, Rokycany, 89 let

28. května: Josef Vaňourek, Rokycany, 73 let; Pavlína Záhrobská, Holoubkov, 54 let; Zdeněk Koutenský, Veselá, 67 let; Iveta Sebránková, Hlohovice, 55 let

31. května: František Grunza, Hrádek, 92 let