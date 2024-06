V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

7. června

Bohumír Kendrala, Těně, 75 let

Marie Gallová, Rokycany, 82 let

Štefan Boldy, Rokycany - Němčičky, 78 let

10. června:

Věra Nociarová, Holoubkov, 87 let

Anna Zoubková, Stupno, 78 let

11. června:

Karel Dibus, Terešov, 69 let