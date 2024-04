V uplynulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

12. dubna:

Emil Hoblík, Volduchy, 78 let

František Verner, Rokycany, 80 let

Jan Valdman, Radnice, 79 let

14. dubna:

Ing. Jaromír Perlík, Medový Újezd, 78 let

15. dubna:

Karel Řezáč, Rokycany, 89 let

17. dubna:

Marie Kloučková, Rokycany, 85 let

Jaroslava Planetová, Hrádek, 79 let