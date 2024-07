10. července

Alois Egermaier, Březina, 81 let

11. července

Zdeněk Šoch, Cheznovice, 57 let

12. července

Jiří Suda, Újezd u Svatého Kříže, 77 let

14. července

Miroslav Rybář, Osek, 62 let,

Miroslav Strouhal, Smědčice, 76 let,

Jaruška Štochlová, Rokycany, 86 let

15. července

Marie Babková, Hrádek, 82 let

16. července

Jiří Sochůrek, Rokycany, 52 let,

Marie Tytlová, Rokycany, 83 let