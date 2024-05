V minulých dnech jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

16. května:

Jiří Jeníček, Mirošov, 65 let

Alena Zieglerová, Lipnice, 83 let

17. května:



Miloslav Cajthaml, Osek, 64 let

18. května:

Marián Jahoda, Rokycany, 72 let

19. května:

Vladimír Veverka, Litohlavy, 71 let

Marie Svobodová, Medový Újezd, 84 let

Dagmar Holubová, Osek, 92 let

20. května:

Regina Švarcová, Zbiroh, 84 let

21. května:

Pavel Preťo, Osek, 90 let