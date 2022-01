OSEK - Do protestu proti novému nastavení zemědělské politiky (více na titulní straně) se během čtvrtečního poledne zapojili i pracovníci Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s.

Stroje z areálu na okraji obce se vydaly před polednem směrem Litohlavy a dál do okresního města. V prostoru kruhových objezdů u jatek nebo u Střelnice to sice znamenalo viditelné omezení provozu, leč cíle bylo dosaženo. Upozornit na nerovné podmínky v dotačních podmínkách…

Trampská osada Apacherie zvala na Žďár

ZBIROŽSKO - Hromadná nehoda bezmála čtyřiceti osobních i nákladních vozidel na dálnici u Žebráku zaměstnala včera dopoledne stovky hasičů. Včetně profesionálů z Rokycan a dobrovolníků ze Zbiroha, kteří se vydalo ke Středočechům po 11. hodině.

VRANOVICE - Muzeum strašidel se na území okresu proslavilo především unikátním statkem v centru Vranovic. Jenže v zimním období příšerky odpočívají a některé z nich se stěhují na plzeňské náměstí Republiky. Sídlí tam muzeum, kde zítra v patnáct hodin začíná pohádková dílnička. Neděle 23. ledna ve stejném čase je vyhrazena Zimní pohádce v podání divadla Máca.

TĚŠKOV - Už tak tristní stav fotbalových rozhodčích na Rokycansku dostal výraznou ránu. Ve věku nedožitých 70 let zesnul Jiří Lisý z Těškova. Jeden z nejobětavějších arbitrů, který působil řadu let v krajských soutěžích a po návratu do okresu se řadil k nejsvědomitějším sudím. Zákeřná nemoc však byla silnějším protivníkem.