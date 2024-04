Kvůli stavbě napojení severního Rokycanska na dálnici D5 je uzavřená silnice mezi Osekem a Litohlavy. Mnozí motoristé z Radnic a okolí proto raději než po dálnici, jezdí do Plzně po staré silnici.

Mezi Osekem a Litohlavy je uzavírka. Jak pokračuje napojení severu Rokycanska? | Video: Deník/Veronika Krátká

Dopravní omezení mezi Osekem a Litohlavy začalo 1. dubna a potrvá do konce května. Objízdná trasa vede přes Rokycany. Mnozí řidiči z Rokycanska, kteří dříve jezdili do Plzně po dálnici, teď raději volí cestu po staré silnici přes Chrást. Patří k nim i Zdeněk Jireš, který denně dojíždí do krajského města za prací: „Cesta z Radnic přes Chrást do Plzně na Doubravku měří 21 kilometrů. Je to pro mě teď rychlejší, než projíždět přes Rokycany, kde je hlavně v ranní špičce značný provoz.“

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka jde stavba připojení severního Rokycanska na dálnici podle plánu. „Hotovo bude nejpozději v dubnu 2026. Toto napojení odvede stále přibývající tranzitní dopravu z centra Rokycan a Oseku,“ vysvětluje náměstek s tím, že zatím pokračují zemní práce. Úsek dlouhý 5,4 kilometru si vyžádá investici 360 milionů korun. Po už dokončeném západním okruhu Plzně se jedná o druhou největší dopravní stavbu za dobu existence Plzeňského kraje.

V Oseku byla zahájena stavba obchvatu Rokycanska. Dočká se ho i Miroslav Jaroš

Do budoucna by mohl na novou silnici navázat obchvat obce Březina. „V tomto programovém období Evropské unie do roku 2027 se s touto stavbou nepočítá. Po první etapě uvidíme, kolik aut bude využívat dokončený úsek, zda se odlehčilo dopravě v Rokycanech a zda bude ekonomicky výhodné pokračovat další částí,“ dodává Pavel Čížek.

Cesta z Radnicka k dálnici by měla být od pátku 12. dubna o něco rychlejší. V Rokycanech totiž skončí dopravní omezení v Jiráskově ulici. Řidiči tudy opět projedou v obou směrech. „Po roce a měsíci bude jedna z hlavních dopravních tepen města v režimu dopravního značení jako před zahájením rekonstrukce,“ vysvětluje mluvčí MěÚ Rokycany Adriana Jarošová.

Zavírá se silnice mezi Smědčicemi a Bušovicemi

Nejen uzavírka silnice mezi Litohlavy a Osekem komplikuje život motoristům. Od pondělí 8. dubna až do konce srpna letošního roku bude uzavřena i komunikace od kapličky ve Smědčicích směrem do Bušovic. Důvodem je výstavba vodovodu a kanalizace.Opatření se dotkne nejen obyvatel zmíněných obcí, ale také cestujících ve veřejné dopravě. Zpracované a od 8. 4. realizované jsou výlukové jízdní řády na tratích 231 (Volduchy - Bušovice - Chrást - Plzeň) a 221 (Radnice - Chrást - Plzeň).