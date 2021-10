Lopotně usilovali divizní fotbalisté FC Rokycany o výhru v sobotním střetnutí skupiny A proti houževnatému Chebu.

Nakonec Hvězdu přetlačili těsně 2:1 a výrazně k tomu přispěl autor obou branek Michal Černý. „V prvním poločase jsem neproměnil samostatný únik, takže jsem to musel napravit,“ říká s úsměvem sympaťák, který je členem realizačního týmu české reprezentace do 21 let.

A má radost, že se mladíkům pod taktovkou nového lodivoda Suchopárka daří. Michal je technickým vedoucím mužstva a vidět jste ho mohli minulé úterý na střídačce při kvalifikačním utkání s Kosovem (3:0).

Rokycanský kádr byl z různých důvodů oslaben o Procházku, Hereita, Lehkého, Korandu, atd. Po průměrném prvním poločase s minimem šancí zahřála věrné fanoušky závěrečná čtvrtina zápasu. V sedmdesáté minutě Černý překonal padajícího gólmana Máchu poprvé, ovšem deset minut na to se Hvězda rozsvítila zásluhou Kompita. Byl to však znovu Černý, který dal v 84. minutě výsledku konečnou podobu.

Muži FC Rokycany dosud nasbírali dvacet bodů a pohybují se v klidném středu tabulky. Do závěru první poloviny republikové soutěže absolvují nejprve derby v Plzni na Doubravce a loučí se doma se Soběslaví.

Posvícenecký víkend v Mýtě vylepšili včera odpoledne i divizní sousedé z Mýta. Přivítali Soběslav a prosadili se až v 87. minutě Lávičkou. Znamená to, že Slavoj má ještě o bod více než FC a po dnešním střetnutí mladíků proti dříve narozeným bude v klubové restauraci co slavit.

Dodejme, že také Mýto čekají v roce 2021 ještě dvě vystoupení. Tuto neděli v Jindřichově Hradci a v sobotu 30. října dorazí na Letnou vedoucí Lom. Výkop je vždy ve 14.30 hodin.