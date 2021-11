OSTROVEC-LHOTKA: Zastupitelé spojených obcí se zabývají dnes od 18 hodin podáním dotace na opravu kaple svatého Vojtěcha. Ve scénáři je rovněž rozpočet roku 2022, cena vody, prodej pozemku nebo vyhláška o odpadech. Jednání se koná v sídle úřadu Ostrovec – Lhotka.

ZBIROH: Expozice s názvem Policejní symbolika pěti kontinentů (700 rekvizit z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie) je ve zbirožském městském muzeu prodloužena do 22. prosince. vždy od úterý do pátku od 9 do 12 a od 12:30 do 16 hodin.

ROKYCANY: Hokejisty TJ Město Zbiroh čeká dnes další mistrovský zápas. Na rokycanském zimním stadionu si to od 20.45 rozdají s Meteorem Třemošná B.