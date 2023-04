„Věřím, že máme před sebou návštěvnickou sezonu, která se bude moci uskutečnit bez jakýchkoliv omezení. Pro návštěvníky památek připravujeme řadu akcí, kterými si budeme připomínat významné výročí 20 let od vzniku Národního památkového ústavu. Jednou z nich bude i volný vstup pro děti o víkendu 22. a 23. dubna a na Den dětí 1. června. Návštěvníci jistě ocení i to, že v letošním roce oproti obecnému trendu nezvyšujeme vstupné, které zůstává stejné jako vloni. Naopak pro děti se cena snižuje,“ říká ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Obnova další části benediktinského kláštera v Kladrubech je u konce

Hlavní událostí letošní sezony je zpřístupnění nových prohlídkových tras v klášteře Kladruby. První okruh Klášter představí návštěvníkům všední život mnichů v barokním benediktinském klášteře, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek v obnovených částech nového a starého konventu, na rajském dvoře a v původním interiéru klášterního kostela.

Druhý okruh Zámek přiblíží evropsky proslulý rod Windischgrätzů i jejich aktivity na kladrubském panství. „O prázdninách si návštěvníci budou moci zvolit i speciální okruh nazvaný Santini, kterým budeme připomínat třísté výročí od úmrtí geniálního architekta Jana Blažeje Santni-Aichela, který je autorem přestavby zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie ve stylu barokní gotiky,“ připomíná správce kladrubského kláštera Milan Zoubek.

Na otevření nové prohlídkové trasy v klášteře Plasy si návštěvníci budou muset počkat až do konce července, kdy bude dokončena velká stavební obnova vybraných částí areálu. V budově někdejší opatské prelatury vzniká prohlídkový okruh Zámek Metternichů, který přiblíží tento významný rod, jeho působení v západních Čechách i dějiny kláštera.

Tajemná místa nás vždycky něčím překvapí, říká plzeňský archeolog

Na vodním hradě Švihov si připravili novinku pro děti, která se jmenuje Proti proudu času. „Děti prozkoumají hrad a společně s průvodcem sepíší hradní kroniku. Všichni budou mít nějakou roli a bude potřeba spolupracovat. Někdo bude rádcem, jiný písařem“, upřesňuje kastelán Lukáš Bojčuk. Prohlídky tu budou pokračovat i na velmi oblíbeném okruhu Za tajemstvím Popelčina střevíčku. Mimochodem letos je to přesně 50 let od natočení populární pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Na zajímavý velikonočně nazdobený okruh láká během jarních svátků zámek Horšovský Týn. Jmenuje se Kuchyně a provoní jej upečený beránek, mazanec a nádivka. „Připravili jsme jej podle vyprávění posledního komorníka tehdejších majitelů pana Juráčka. Ale zajímavá je i obnova hradní kaple s restaurováním původního mobiliáře. Práce začaly už v roce 1968 a ukončeny budou do konce příštího roku,” slibuje kastelán Rosendorfský.

Chybět nebudou zajímavosti a novinky ani na dalších státních památkách v Plzeňském kraji. Mimo jiné to je například expozice věnovaná dětství a výchově mladých šlechticů v 19. století na zámku v Červeném Poříčí, multimediální výstava Rudolf II. ožívá na Kozlu, červencový víkend otevřených zahrad na zámku Manětín, nová vzácná tapisérie z konce 16. století v Nebílovech, hudební festival Ruinfest na hradě Rabí, nová prohlídková trasa o tajném uložení Českých korunovačních klenotů na hradě Velhartice anebo filmová představení pod širou oblohou na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci.

Nepomukem prošlo procesí s relikvií posledního českého krále

Vstupné na hrady, zámky a další objekty ve správě NPÚ zůstává stejné jako v loňském roce. Cena pro děti ve věku od 6 do 17 let se snižuje. Nově činí 30 procent ze základního vstupného. Děti tak za hlavní prohlídkovou trasu v průměru zaplatí 50,- Kč. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma. Nárok na 20% slevu ze základního vstupného mají také senioři nad 65 let, mládež ve věku 18 až 24 let a držitelé průkazu ZTP a ZTT/P.