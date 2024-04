Bohatým kulturním děním se mohou pochlubit Rokycany. Výjimkou není víkend ani začátek příštího týdne.

V sobotu 20. dubna se letos poprvé otevírá pro veřejnost areál Muzea na demarkační linii. S řadou novinek včetně opravené techniky i zázemí pro návštěvníky.

V neděli láká cesta na okraj Litohlav. Rokycany se premiérově zapojí do republikové akce Brány památek dokořán a zvolena byla kaple Navštívení Panny Marie na Vršíčku. Letos uplyne 280 let od položení základního kamene kaple a 180 let od postavení schodů k církevní stavbě. Město se spolkem Rokycanští patrioti připravuje komentovanou prohlídku. Historii a architekturu kaple přiblíží architekt Jan Soukup, o schodech ke kapli pohovoří vedoucí Okresního archivu Rokycany Hana Hrachová. Nutná je rezervace míst: adriana.jarosova@rokycany.cz, telefon 371 706 104. Akci Brány památek dokořán pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Hned v pondělí 22. dubna se v sídle knihovny na Masarykově náměstí setkají čtenáři s Dagmar Ruščákovou. Beseda s novinářkou, publicistkou a spisovatelkou začne v 16 hodin.

V úterý 23. dubna dorazí do železniční stanice Rokycany pojízdné muzeum Legiovlak. Jde o unikátní soupravu 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920. Zájemci si mohou historická data připomenout až do neděle 28. dubna, a to zdarma. Ve všedních dnech od 8 do 18 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin.