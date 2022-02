V prostoru a okolí pozdějšího lomu se nacházelo několik dolů. Ke starším z nich patřil Svatý Jiří otevřený roku 1780, ve kterém se uhlí s přestávkami těžilo až do roku 1951. Byl východně od jezera. Kromě těžní šachty používal pomocnou šachtici a dvě výdušné jámy. V prostoru jezera se od roku 1840 nacházel důl Jáchym, jehož částečným majitelem se stal Johann David Starck. Důl fungoval až do začátku dvacátého století. Dalšími doly v místě byl Martini (otevřen před rokem 1840), Antonín (v provozu do druhé poloviny devatenáctého století) a Štěpán (1875–1930) jihovýchodně od dolu Svatý Jiří. Povrchovou těžbu zahájil podnik Západočeské uhelné doly v roce 1958.

Sadaři mají stále plné sklady, drtí je levná konkurence z Polska

Lom zvaný Lokalita Ovčín byl v provozu do roku 1986, čímž se stal posledním místem těžby uhlí na Radnicku. Po ukončení těžby byla zbytková jáma v rámci rekultivace zatopena. V současnosti je v majetku soukromého vlastníka, který rybník využívá pro rekreační rybolov. Koupání je zde zakázáno.