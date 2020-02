Od 1. února papírově a od včerejška fakticky. Obyvatelé Radnic i okolních vesnic nemusí cestami za lékařem strávit převážnou část dne.

„Objekt polikliniky byl opravený před deseti lety. Zpočátku ordinace fungovaly bezproblémově. Jenže lékaři stárli a po jejich odchodu do důchodu je neměl kdo nahradit,“ připomněl starosta Jan Altman. Kritickou situaci nepomohlo vyřešit ani výběrové řízení, na němž se podílel kraj. Pacienti tak cestovali do Rokycan či do Plzně a až před rokem svitla naděje na změnu.