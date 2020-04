Kastelán hradu Švihov Lukáš Bojčuk přišel s nápadem videoprohlídek už dřív. „Myš-lenka už klíčila dřív, vloni už jsme to skoro spustili, ale ješ-tě to nebylo ono. Nyní se nápad hodil, tak jsme ho koneč-ně zrealizovali,“ řekl Bojčuk.

Zatím využívají videoprohlídky, které běžně nabízejí pro handicapované osoby. Z toho sestříhají různé záběry, s kterými pak pracují. „Oslovil jsem naše průvodce, zda by se na tom chtěli podílet. Máme kolem deseti průvodců, kteří se střídají a vždy k jedné prohlídce namluví zhruba čtyřminutový komentář k jednotlivým místům,“ popsal kastelán.

https://www.hradsvihov.cz/cs/zahradbou

NEZNÁMÁ MÍSTA

Odkazy na jednotlivé prohlídky najdete na webových stránkách hradu nebo na sociálních sítích. Těšit se můžete, že poznáte běžně přístupná místa, ale také už se připravují novinky. „Máme nahraná místa z prohlídkové trasy, jedna část je venkovní, jakési zastavení za hradem, ale chystáme dva zcela nepřístupné prostory, kam se návštěvníci nemají možnost podívat,“ nalákal Bojčuk.

Hrad nabízí například prohlídky: Vstupní síní provází Kateřina či Filmové kulisy pro Popelku. Najdete je pod označením #zahradbou.

Na své návštěvníky nezapomínají ani na Kašperku, kde je virtuální prohlídka přímo na stránkách hradu, zámek Chudenice dává na sociální sítě fotogalerie a představuje zajímavosti.

MÍSTNOSTI I RŮŽE

Sledovat novinky máte možnost i z hradu Velhartice. „Věřím, že co nejdříve budeme moci lidi na Velharticích přivítat. Pokud mají ale zájem sledovat, co se u nás za hradbami i před nimi děje, mohou se podívat na náš facebook, kde publikujeme fotografie z našich činností, a do budoucna připravujeme i krátká videa například z míst, kam se běžný návštěvník nedostane,“ řekl kastelán Matěj Mejstřík.

Projít se pomocí videa má-te možnost také klášterem Kladruby a zámkem Maně-tín. Videoprohlídky natáčí také na zámku v Horšovském Týně, zavedou vás například do zámecké kuchyně, jízdárny, kaple a dalších míst.

Téma trochu z jiného soudku si připravil zámek Nebílovy, který na facebooku představuje jednotlivé druhy růží, které kvetou v zámecké zahradě.

Své návštěvníky nenechávají bez prohlídek i další hrady a zámky v Plzeňském kraji. Lidem se videa líbí. „Ráda se procházím chodbami hradů, ale když tam nemůžeme, tak je zajímavé se dívat i na videa. Stihnu si jich tak projít i víc za den,“ řekla Klatovanka Miluše Fišerová.