Ve svízelné situaci se během několika minut ocitli partneři Leona Bouzková, Jakub Kesner i jejich čtrnáctiměsíční Samuel. V noci z úterý na středu přišli po ničivém ohni o ložnici a plameny poškodily obývací pokoj i kuchyni.

Patro rodinného domu v Bušovicích na Rokycansku bylo rázem neobyvatelné. „Možná za to může stará zásuvka, kterou jsem ještě při rekonstrukci rozvodů nestihl vyměnit. Ale to nechám na odbornících,“ sděloval Jakub při pohledu na ohořelý nábytek a textil. Totálně zničené zůstaly postele, skříně, lampičky, obrazy, atd. Profesionální hasiči z Rokycan i jejich dobrovolní kolegové z Bušovic a Chrástu byli přitom na místě takřka okamžitě a odvedli skvělou práci. „Nejblíž to měl soused Radek Totzauer, který je právě příslušníkem rokycanského sboru. Vběhl sem a hned věděl, kde začít,“ konstatovala dvojice.

Zatímco jejich potomka si ještě v noci po události odvezla Jakubova maminka, museli partneři sčítat obrovské škody. Vyšplhaly se mimochodem na půl milionu korun. Rodina přišla o všechno. Od oblečení přes hygienické potřeby až po roztavené Samuelovy hračky. Co nezničily plameny, znehodnotil všudypřítomný kouř. Pár na rozhazování určitě nemá, protože Leona je na mateřské a její protějšek pracuje ve firmě na Borských polích. Oslovili tedy zpočátku přátele se žádostí o pomoc. Postupně se iniciativa proměnila v mohutnou vlnu solidarity. „Od středečního rána mám mobil plný nabídek. Od praček, televizorů, obývací stěny až po kávovary a deky nebo povlečení,“ pochlubila se se slzami v očích mladá maminka. Web krimi-plzen pak inicioval zřízení transparentního účtu s číslem 295627002/0300, na němž přibývají nemalé prostředky pro restart.