Pařezová chaloupka je netradiční čekárna zastávky autobusů při vjezdu do vesnice. Inspirována je obydlím z večerníčkového seriálu Pohádky z mechu a kapradí.

Pařezová chaloupka v Němčovicích | Foto: DENÍK/Václav Havránek

Při rekonstrukci silnice z Břas do Liblína před třemi lety byla zastávka posunuta a upravena tak, aby obsahovala zálivy a chodník. „Auta i motorky zde totiž na rovném úseku jezdily více než stovkou. Nebezpečím byly i kamiony, jichž za hodinu projelo třeba devadesát,“ vyjádřil se starosta Němčovic Karel Ferschmann. Inicioval netradiční myšlenku postavit místo klasické zastávky stavení z příběhů Václava Čtvrtka. Skutečně se podařilo dopravu zklidnit a navíc se stavba stala cílem malých i odrostlejších turistů. „Pokud mi to kolegové při čtvrtečním jednání zastupitelstva schválí, jdeme do soutěže Stavba roku. A taky do Vesnice roku, protože oranžová stuha láká,“ seznámil nás Ferschmann s plány Němčovic. Dnešní zasedání opět mohou lidé sledovat přímo v restauraci nebo prostřednictvím internetové sítě. Zjistí přitom podrobnosti o chystaném masopustním průvodu (14. března) či o zabijačce v podání členů hasičského sboru.