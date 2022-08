ROKYCANY - Mezi elitní společností se ocitl park U Rakováčku na jižním okraji Rokycan. Přihlášen je do soutěže E.ON Energy Globe a prošel do užšího finále díky biotopu raků kamenáčů. projektu úspěšné revitalizace vodního toku můžete dát hlas na stránkách společnosti (eon.cz),a to až do konce září. Následující měsíc pak bude vyhlášen vítěz ze šesti nejkvalitnějších návrhů!