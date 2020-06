Myslím, že podzemní garáže na Masarykovo náměstí nejsou to šťastné. Ale o kousek dál mezi školou v ulici Míru a Žďárem by to bylo bez problémů. A další prostor by mohl být okolo protihlukové zdi nad nádražím - podélné parkování s minimálními náklady. Zdraví Jaromír Nový

Je jedno o jakou ulici jde. Rokycany s tím mají problém po celém městě. Co se týče centra, dlážděnou část parkoviště u školy v ulici Míru vlastní město. Alespoň podle katastrální mapy. V těch místech by mohl stát parkovací dům, který by měl zapadat do okolí místa. Samozřejmě, pokud to podmínky stavbě dovolují. Jen se bojím, jak by to vypadalo. Poté co předvedli radní v Palackého ulici, nevěřím, že by se postavilo něco opravdu pěkného. Petr Jochec

Z mého pohledu je situace nejhorší na sídlištích a ve vnitroblocích. Jsou místa, kde po 17. hodině prostě nezaparkujete. Přitom je v sídlištích spousta aut, která snad ani nikdo nepoužívá. K pláči je situace například v sídlišti Na Pátku. Tady by se sice u paneláků teoreticky parkovat dalo, ale prakticky je to nemožné - mezi auty a domem by totiž nezbyla mezera 3,5 metru na průjezd sanitky či hasičů. A na travnaté ploše se stát také nesmí… Před časem se tu řešila možnost vybudování nové spojnice k hlavní silnici. Od tohoto záměru se naštěstí upustilo a zeleň v sídlišti zůstala zachovaná… Možná, ale, kdyby se jí mohl metr "ukrojit", vzniklo by rázem s minimálními náklady několik parkovacích míst. Jana Štěpánková