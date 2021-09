Variantou pro ty šetrnější, ale pohyblivější je tak odstavení vozidla třeba u gymnázia, na stadionu v Husových sadech, případně v ulici Mládežníků. Jenže zde na to doplácejí obyvatelé bytovek, kteří často nemají kde zaparkovat.

Prostor při vjezdu do okresního města je pro sportovce ideální. Kromě plavců se tu soustřeďují fotbalisté, využívané je workoutové hřiště, in-line dráha a pro běžce trasy na Stráni. Přesto se rokycanští radní rozhodli pro symbolický obnos pěti korun za hodinové stání: „Hlasování v dubnu vyznělo jednohlasně,“ vyjádřil se starosta Václav Kočí.

Nekončící diskusi na sociálních sítích odstartoval příspěvek Vladimíra Husáka. Zjistil, že se tu musí platit a kladě několik dotazů: „Mohu jako pravidelný dárce krve uplatnit výhodu parkování zdarma? A proč na parkovišti, při mé návštěvě využitém zhruba z poloviny, nefunguje automat a nebere karty? Městští strážníci na to ohled neberou.“

