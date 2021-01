Parní lokomotiva s číslem 313 902 a označení průmyslová navštívila v sobotu Stupno.

Parnička jela do Stupna. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Přijela na nádraží pro opravované vagóny. Železná krasavice sloužila do roku 1983 v žateckém cukrovaru. Poté devět let čekala, než ji objevili plzeňští nadšenci. Jako statický exponát byla několik let v Prazdroji, od kterého dostal Iron Munument Club 300 tisíc na finální opravu kotle. Od té doby opět vyjíždí na koleje.