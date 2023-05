„Jenže já musel utéct bez maminky, která byla zaměstnána na železnici a hned odejít nemohla. Stýskalo se mi a nevzpomínám na ty tři měsíce rád,“ přiznává sympaťák, který Ukrajinu opustil v doprovodu tety a dalších příbuzných.

Po nezbytných procedurách ve středisku pro uprchlíky následoval přesun do Rokycan. Přesněji do malého sálu sokolovny, kde našly provizorní střechu nad hlavou desítky Ukrajinců. „Měli jsme tu postel, nejnutnější osobní věci a zajištěné jídlo. Ale postupně jsme se rozhlíželi, poznávali město a moc pomohli domácí dobrovolníci,“ říká nynější žák Střední školy Jeřabinová.

Zhruba po čtvrt roce se zase objal s maminkou Tatianou a od září vstřebává vědomosti jako budoucí kuchař: „Tenhle obor jsem si vybral už doma. Vaření mne baví a rozdíly při přípravě pokrmů nejsou až tak dramatické,“ sděluje poznatky mladý muž, který nejraději připravuje polévky (a především bramborovou) i zeleninové saláty. Ve třídě s třiceti vrstevníky, kde je polovina budoucích kuchařů a zbývající část prodavačů, nechybí ani povinná praxe. A Jaroslav to nemá do školní kuchyně daleko.

Pomocnou ruku tuzemských aktivistů poznali Buntovovi i při zajištění bytu. Stěhovali se do opraveného objektu nad rokycanskou nemocnicí, kde mají k dispozici jednu prostornou místnost se sociálním zázemím. „Jsme moc vděčni. Zejména paní Ivance z úřadu, ale i dalším lidem, kteří se o nás starali a starají,“ usmívá se Tatiana. Uplatnění našla ve šťáhlavské firmě, kde pracuje na dvě směny. Na milované kolo jí zatím moc času nezbývá. Její potomek má rád počítače, zahraje si fotbal a hledá cestičku do rybářské organizace ve městě. „A pořád sledujeme, jak u nás konflikt pokračuje. Česká republika je krásná, jenže doma je doma,“ má jasno rodinný tandem.

Při nuceném odchodu Ukrajinců asistovalo několik humanitárních organizací. Člověk v tísni je součástí Rokycan už čtrnáct let: „Vytvořili jsme adaptační skupinu pro děti uprchlíků od tří do šesti let. Pomáhali i se zajištěním humanitárních dávek a zapojili přitom klienta Petera, který odváděl při setkání s krajany obrovské množství práce,“ zdůrazňuje koordinátorka Martina Bláhová. Právě na sklonku minulého týdne nechyběla při setkání zástupců sociálních spolků, které se do adaptace Ukrajinců zapojily.