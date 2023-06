Špička domácí rockové scény a jeden zahraniční host se opět představí na Pekelném ostrově, největším open air festivalu tohoto žánru na západě Čech.

Pekelný ostrov 2022 | Foto: Deník/Zuzana Němejcová

Rozdělení kapel podle dnů

Čtvrtek: DOA ROCK, Revival Olympic Domažlice a Kabát revival WEST.

Pátek: Panoptiko, Tři sestry, Totální nasazení, Alkehol, Krucipüsk, Walda Gang, Dymytry, Traktor, Doga a De Bill Heads.

Sobota: Interloud, Debustrol, Tlustá Berta, Banjo Band Ivana Mládka, MASH rock, Trautenberk, Arakain a Lucie Bílá, Chinasky, Rybičky 48, Harlej, Komunál, Kissin´ Dynamite.

Brány jubilejního desátého ročníku se v Holýšově otevřou pro nedočkavé už ve čtvrtek 6. července, hlavní program na dvou pódiích se pak uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. července.

Po čtvrtečním večírku pro nedočkavé, bude v pátek areál patřit kapelám jako Panoptiko, Tři sestry, Totální nasazení, Alkehol, Krucipüsk, či Walda Gang, v sobotu zahrají například Debustrol, Tlustá Berta, Banjo Band Ivana Mládka, Trautenberk, Arakain a Lucie Bílá, zahraničním hostem bude německá heavymetalová skupina Kissin´ Dynamite.

Pekelný ostrov nabízí svým návštěvníkům možnost ubytování nejen v klasickém stanovém městečku, ale stále i ve VIP kempu, kde mohou využít spoustu výhod, aby se i na festivalu cítili co nejkomfortněji.

„Právě je prodáno 88% celofestových vstupenek z celkové kapacity a ve V.I.P. kempu zbývá už jen posledních pár míst! Lze ještě zakoupit úschovnu, ale pozor, i tam je kapacita omezená,“ upozornili ve čtvrtek organizátoři na webu festivalu.

V prodeji jsou také ještě místa pro karavany, která jsou na letošním ročníku novinkou.

Vyprodané už jsou luxusní Chill Village představěné stany s nafukovacími matracemi, polštáři, led osvětlením a dalším skvělým vybavením i vstupenky do čím dál víc oblíbené VIP zóny. Ta přináší návštěvníkům například možnost vstoupit do areálu o hodinu dřív a zakoupit si v klidu jako první festivalový merchandise nebo sledovat festival z terásky anglického double deckeru.

Aktuální cena vstupenek je 1 390 Kč a k dostání jsou i slevové vstupenky pro některé kategorie návštěvníků na www.vstupenkovna.cz. Vstupenky lze zakoupit také v síti Ticketstream.

„Po loňském ročníku jsme museli vstupné zvednout. Myslím, že v kulturním sektoru není nikdo, kdo by nezdražoval, rostoucí náklady prakticky na všechno jsme do cen museli promítnout. Snažíme se je ale udržet na přijatelné úrovni,“ vysvětlil před časem za organizátory důvody vyšší ceny Jan Halík. I tak to vypadá, že se Pekelný ostrov letos rockovými fanoušky zaplní.

Veškeré informace naleznete na www.pekelnyostrov.cz.