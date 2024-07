S nabídkou hrnkových i řezaných květin, vazbami (včetně svatebních či smutečních kytic) a nepřeberným množstvím dárků. Vyjmenovat je, to by zabralo značný prostor, takže nejlepší radou je vstup do příjemného a voňavého prostředí.

Pozvání při oficiálním zprovoznění přijal i starosta Tomáš Rada: „Mám radost, že se na pěší zóně otevřel nový obchod. Přeji mnoho spokojených zákazníků a jsem přesvědčen, že půjdou-li kolem, vždy si vyberou něco zajímavého.“

