Pěstitelé kaktusů zvou do Rokycan až do úterního večera

Kaktusáři z Rokycanska si připomínají šedesát let činnosti. Opět s přitažlivou expozicí v sokolovně, a to do úterý 4. června mezi 8. do 18. hodinou.

Výstava kaktusů se koná v sokolovně. Včetně tomboly, prodeje rostlin i poradenství. | Foto: Deník/Václav Havránek

V centru okresního města se prezentují nadšenci, kteří se s pečlivostí a láskou denně věnují nejen kaktusům, ale také sukulentům, orchidejím a tillandsiím. Během čtyřdenní výstavy lákají návštěvníky i na poradenskou službu, bohatou tombolu nebo prodej kaktusů. „Pěstitelů, kteří o vytrvalé rostliny pečují pravidelně, ubývá. Právě letos věnujeme malou vzpomínku Jiřímu Vacovskému. Lékaři a pro nás osobnosti klubu," zdůraznil Vlastimil Aubrecht. Doplnil ho František Soukup sdělením, že každý z členů organizace se stará o jeden výpěstek po muži, který patřil k tahounům rokycanského klubu. Kaktusů a dalších druhů pichlavých krasavců jsou k vidění stovky. V nejrůznějších velikostech a z amerického kontinentu - od Kanady až po Patagonii.

