Ode dneška mohou některé profese obnovit činnost.

Petr Hájek | Foto: Deník / Redakce

Dočkat se nemohl ani cyklistický odborník Petr Hájek v provozovně u rokycanské Střelnice: „Zima je pro tenhle obor těžká. Od ledna do března prodáme minimum kol, ale duben s květnem to vynahradí. Proto jsem rád, že mohu začít s prodejem od rána do podvečera.“ Podnikatel připustil, že mu uzavření obchodu způsobilo nemalé potíže. Splácí hypotéku a manželka je na mateřské. Hájek už před pár dny využil uvolnění určitých činností k servisu bicyklů a nápor zákazníků ho potěšil.