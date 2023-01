Dalším českým rekordmanem v kategorii žáků do patnácti let se stala Kateřina Tolarová. „Ve čtrnácti letech dokázala jako první dívka uplavat vzdálenost třicet kilometrů. Tuto metu pokořila za jedenáct hodin a 27 minut,“ upozorňuje Řezáč. Další český rekord zaznamenala Kateřina poté, co na mezičase zdolala dvacet kilometrů za sedm hodin a 25 minut..

Nejhodnotnějším výkonem se pyšní čtrnáctiletý Adam Kotlan, který jako první a jediný plavec mladší osmnácti let, dokázal uplavat vzdálenost maratónu, tedy 42 kilometrů a 195 metrů. Na pokoření této vzdálenosti stačilo Adamovi pouhých dvanáct hodin a dvě minuty.

Tento plavec vytvořil při závodě na jednotlivých mezičasech dalších pět rekordů. Uplaval 10 kilometrů za 3 hodiny a 44 minut, 20 kilometrů za 5 hodin a 35 minut, 30 kilometrů za 8 hodin a 30 minut, 40 kilometrů za 11 hodin a 23 minut. Navíc se stal prvním plavcem v kategorii žáci, který dokázal plavat dvanáct hodin. Za tuto dobu zvládl uplavat 40 kilometrů a 25 metrů.

Mezi staršími plavci juniory vytvořila patnáctiletá Barbora Suchá český rekord při mezičase na 10 kilometrů, které uplavala za čtyři hodina a devět minut. Je velká škoda, že kvůli nemoci tato plavkyně závod na 20 kilometrů nedokončila.

Dalším rekordmankou mezi juniory se stala šestnáctiletá Lenka Šašková, která se je momentálně první a jedinou dívkou, která kdy plavala déle než 12 hodin. Za tuto dobu zdolala Lenka téměř 26 kilometrů.

Štafeta žáků s věkovým průměrem 13,2 let dokázala za 24 hodin uplavat vzdálenost 73 kilometrů a 575 metrů. Tuto žákovskou štafetu, při které bylo nejstaršímu plavci 14 let, tvořili pouze tři plavci.

Jen čtyři plavci s věkovým průměrem 12,3 let byli potřeba, aby dokázali uplavat vzdálenost 100 kilometrů. Distanci zvládli uplavat v čase 34 hodin a 8 minut. Nejstaršímu plavci v této štafetě bylo 14 let a nejmladšímu pouhých 10 let.

Poslední rekord byl vytvořen v juniorské štafetě, kdy 24hodinová štafeta byla plavaná pouze ve dvou lidech. Jednomu plavci bylo 14 let a dalšímu 16 let. Dvojice za 24 hodin uplavala 67 kilometrů a 725 metrů.

Všichni jmenovaní plavci, kromě Adama Kotlana, nikdy nebyli ani nejsou členy žádného plaveckého oddílu a sportovnímu odvětví se tak nevěnují závodně, ale pouze rekreačně na zcela amatérské úrovni. O to jsou jejich výkony obdivuhodnější