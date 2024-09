Zakladač (indukční regálový zakladač Linde) Řidič zakladače zaváží výškové regály pomocí indukčního regálového vysokozdvižného zakladače Linde. Giterboxy se zakládají na obě strany regálů, kabina se posouvá do výšky s materiálem. Jedná se o práci ve výšce a celou směnu v sedě. Požadujeme praxi v oboru minimálně 6 měsíců, platné papíry na VZV včetně kategorie G. Nabízíme ZDARMA školení a školící materiály Osobní kontakt: Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod (na osobní pohovor je důležité se předem telefonicky objednat nebo )E-mailem: nabory@futuraam.cz, nebo přes on-line registrační formulář, který je na www.futuraam.cz na úvodní straně webu. Osobní registrace děláme s uchazeči o zaměstnání v pracovní dny Pondělí - Pátek, v 10:00 hod a v 11:00 hod. Na osobní registraci je důležité se předem objednat, dostavit se na dohodnutý termín a mít s sebou tyto dokumenty: osobní doklad (O.P.nebo pas), kartičku pojištěnce, potvrzení o zaměstnání (ZL), dosažené vzdělání, certifikáty (zkoušky), zbylé dokumenty bychom dle pracovní pozice upřesnili. Najdete nás na adrese FUTURA AM s.r.o., Nádražní 436/24, 301 00 Plzeň, (naproti Okresnímu soudu u hlavního vlakového nádraží) 33 870 Kč

