Víkendový program přinese v Plzeňském kraji akce k oslavám výročí vzniku Československa, neposledy v tomto roce se otevře Muzeum dopravy ve Strašicích nebo hrad ve Velharticích. Připraveno je několik drakiád, halloweenské akce, v Plzni zahrají Odyssea, Rudolf Křesťan a Druhá tráva se speciálním hostem nebo Rudy Linka trio.

Oslavy výročí vzniku Československa završí v sobotu v Plzni večerní ohňostroj. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

V Plzni se bude slavit výročí vzniku republiky

Kdy: sobota 28. října

Kde: různá místa v Plzni

Za kolik: 28 korun nebo zdarma

Proč přijít: Posedmnácté se budou v Plzni konat oslavy vzniku republiky. Celodenní program láká na 40 atraktivních míst, které se otevřou za zvýhodněné vstupné ve výši 28 korun nebo zdarma. Budou probíhat prohlídky budov a zajímavých míst, návštěvy zahrad, okružní jízdy historickými vozy veřejné dopravy, komentované procházky nebo sportovní aktivity. Na náměstí Republiky bude připraven celé odpoledne hudební a jiný zážitkový program. Oslavy zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka a následně Průvod světel, který vyvrcholí v 18.30 tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky. Více informací na https://www.plzen28rijen.eu.

Odyssea bude slavit i v Šeříkovce

Kdy: pátek 27. října od 20.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 280 korun v předprodeji, 350 korun na místě

Proč přijít: Kapela Odyssea letos slaví už 50 let existence, i tak při té příležitosti odehrála řadu koncertů, ten nejbližší se chystá na pátek 27. října v plzeňské Šeříkovce na Slovanech. A aby na to nebyla Odyssea sama, podpoří ji spřízněná Pohoda, další z veteránů plzeňské scény.

Druhá tráva si pozvala speciálního hosta

Kdy: neděle 29. října od 19.00

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: od 590 korun

Proč přijít: Druhá tráva s Robertem Křesťanem je přední česká kapela, která se během let odchýlila od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu a řadí se mezi špičku na české hudební scéně. K dalšímu plzeňskému koncertu si přizvala velmi speciálního hosta – Tonyho Trischku, jednoho z nejlepších světových banjistů.

Ve Staré synagoze zahraje Rudy Linka trio

Kdy: neděle 29. října od 19.00

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: od 490 korun

Proč přijít: Tři světově uznávaní jazzoví muzikanti, český rodák kytarista Rudy Linka, bubeník Rudy Royston z Texasu a baskytarista Alune Wade pocházející ze Senegalu, vystoupí v plzeňské Staré Synagoze ve Smetanových sadech. Na místě s dokonalou akustikou a mimořádnou historií, dojde k hudebnímu propojení tří světadílů.

V divadle vystoupí žáci baletních škol

Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Velké divadlo v Plzni

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol Balet Gala 2023 se uskuteční v sobotu od 18 hodin ve Velkém divadle v Plzni. Během jedinečné přehlídky baletních a tanečních zájmových škol budou k vidění ta nejzajímavější taneční čísla, která se během roku urodila v tuzemských a zahraničních baletních studiích a vystoupení oceněných umělců a vítězů českých i zahraničních soutěží. Nebude samozřejmě chybět ani vystoupení profesionálních hostů. Vstupenky jsou k dispozici na webu Plzeňská vstupenka.

Stellaris představí novou desku ve Spáleném Poříčí

Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Music club Sklep

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pražská metalová kapela Stellaris pokřtí v pátek v Praze své debutové album Persistence, na kterém pracovala spolu s americkým producentem Jonathanem Dolesem, a hned v sobotu ji čeká vystoupení v Music Clubu Sklep ve Spáleném Poříčí. Čtyřčlenná sestava tvoří hudbu založenou na moderních kytarách, intenzivních groovech a rozmanitých vokálech frontwoman Nicol. Společně s ní vystoupí kapely Stercore a Head2Down.

Dráhu do Mladotic podpoří pochod

Kdy: sobota 28. října od 10.00

Kde: Kralovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Výbor spolku Místní dráha Rakovník - Mladotice, z.s. pořádají v sobotu IV. ročník pochodu z Kralovic do Mladotic na podporu dráhy Rakovník – Mladotice. Start je u nádraží v Kralovicích mezi 10. a 12.30 hodinou, cíl od 13 hodin v hostince v Mladoticích. Občerstvení bude možné od 11 do 15 hodin na nádraží v Trojanech. Doporučená trasa pochodu bude značena a zakreslena do mapy, kterou účastníci obdrží na startu. Délka trasy je přibližně 12 km. V rámci akce Den krajů bude ten den také možné navštívit muzeum v Mariánské Týnici za jednotné vstupné 28 korun.

V klášteře se chystají Dýňové slavnosti

Kdy: sobota 28. října od 15.00

Kde: Chotěšov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Dýňové slavnosti se i letos chystají v Lesovně kláštera Chotěšov. Kromě vydlabávání dýní bude připraven dětský program s malováním na obličej, dílnami, soutěžemi či stezkou odvahy. S sebou si vezměte kostým, dýně a něco na opékání. Začátek je v 15 hodin.

Halloween si připomenou ve Farmaparku u Toma

Kdy: sobota 28. a neděle 29. října

Kde: Farmapark u Toma, Ledce

Za kolik: dospělí 120 korun, děti 55 korun

Proč přijít: Po oba víkendové dny se to bude ve Farmaparku u Toma hemžit strašidly, čarodějnicemi a příšerami. Všechny děti, které přijdou v maskách, dostanou na vstupu balíček krmení pro zvířátka zdarma. Zároveň se tím zapojí do soutěže o rodinnou vstupenku do Farmaparku u Toma. Připravena bude strašidelná stezka s odměnami. V sobotu v 18 hodin a v neděli v 17 vyrazí také lampionový průvod.

Pod Radyní se chystá Strašidelné odpoledne

Kdy: neděle 29. října od 13.00

Kde: Radyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Strašidelné odpoledne se tak jako každý rok chystá v neděli od 13 do 16 hodin v Centru služeb pro turisty pod hradem Radyně. Pro děti bude nachystána strašidelná dílnička, výroba masek a chybět nebudou ani hry a zajímavé soutěže pro děti.

DOMAŽLICKO

Drakiáda ve Starém Kramolíně

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: Starý Kramolín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Starokramolínská drakiáda je na Domažlicku každoročně jedním z posledních výletů draků do vzduchu a nebude chybět ani letos. Odpoledne proběhne soutěž v pouštění draků, poté předání cen a odpoledne zakončí opékání buřtů. Starý Kramolín je součástí obce Mutěnín.

Psí a kočičí den

Kdy: pondělí 30. října od 12.00

Kde: salon pro psy, Poběžovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Salon pro psy Poběžovice vás zve na Psí a kočičí den se společností Calibra. Těšit se můžete na slevové akce a dárečky pro své mazlíčky.

Drakiáda U Kubyho

Kdy: sobota 28. října od 15.00

Kde: U Kubyho, Horšovský Týn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblíbená aktivita na podzim, pouštění draků, je v plánu i v Horšovském Týně. Rodiče i děti, zkusíme pouštět draky, vyzývají organizátoři. U Kubyho bude otevřeno. K drakovi máte přibalit dobrou náladu a třeba i vuřty, oheň bude připraven.

KLATOVSKO

Mistři barokní hudby na hradě Švihov

Kdy: sobota 28. října od 16.00

Kde: hrad Švihov

Za kolik: 240 korun, 180 korun studenti a důchodci, 60 korun děti

Proč přijít: Soubor dobové hudby Atlantis Collegium společně se sólisty Pavlou Švestkovou a Pavlem Klečkou vystoupí na hradě Švihov s programem Mistři barokní hudby. Na programu je Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Henry Eccles. Po skončení koncertu se uskuteční mimořádná prohlídka k restaurovanému dobrovickému stropu, který je letos navržen na prestižní cenu Patrimonium pro futuro.

Filmové Kašperské Hory

Kdy: od čtvrtka 26. října do neděle 29. října

Kde: kino Kašperské Hory

Za kolik: na některé filmy 100 korun, na jiné vstupné dobrovolné

Proč přijít: Již šestý ročník filmového festivalu slibuje výjimečné filmové zážitky. Čekají vás filmové novinky, stejně jako filmy, které jsou úzce spojeny s krásami Šumavy. Na své si během festivalu přijdou i děti, pro které se po oba víkendové dny bude promítat pásmo pohádek poskládané z nových večerníčků České televize. V animačních dílnách si pak budete moci vyzkoušet tvorbu animovaného filmu. Více informací a program najdete na Filmové Kašperské Hory / Město Kašperské Hory (kasphory.cz).

Tradiční zamykání velhartického hradu

Kdy: sobota 28. října od 13.00

Kde: hrad Velhartice

Za kolik: 160 korun, 130 korun senioři a děti od 6 let, 50 korun děti 3–5 let

Proč přijít: Připraven je XXIV. ročník běhu terénem o „Hradní klíč“. A co vás čeká dalšího? Volné prohlídky hradem s překvapením, interaktivní výstava „Krajina míru, pole války“, lukostřelba, střelba z trebuchetu a další zajímavé aktivity, výroba lampionů, tvořivá dílna, občerstvení U Hradního sládka - guláš pro závodníky zdarma, a po vyhlášení vítězů běhu slavnostní ohňostroj a lampionový průvod.

Přijďte se pobavit s kapelou Kabát West

Kdy: sobota 28. října od 21 hodin

Kde: Myslív

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zábava s kapelou Kabát West je připravena na státní svátek v Myslívě. Začíná ve 21 hodin.

ROKYCANSKO

Letos naposledy se otevře Muzeum dopravy

Kdy: neděle 29. října od 10.00 do 15.00

Kde: Muzeum dopravy, Strašice

Za kolik: 60 a 30 korun

Proč přijít: Muzeum dopravy na okraji Strašic bude letos naposledy zpřístupněné v neděli 29. října. Mezi 10. a 15. hodinou si návštěvníci prohlédnou perfektně udržované exponáty včetně nově dovezeného motorového vozu 810.368-1 Klabavka. V nabídce budou i jízdy historickým autobusem k Domu přírody v zámečku Tři Trubky. Od muzea se jede v 10, 12 a 14 hodin, jízdné je 20 korun.

Jubilejní Radnická divadelní přehlídka začíná

Kdy: sobota 28. října od 19.00

Kde: Dům U Růže, Radnice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Radnická divadelní přehlídka začíná, její jubilejní 50. ročník přinese od 28. října do 17. prosince pět představení a závěrečný předvánoční koncert. O úvod se postará v den státního svátku od 19 hodin v Domě U Růže tým Drahorád z Plas. Přiveze muzikál Metternich nežil jako mnich. Poslední vstupenky si lze zajistit prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka nebo osobně v radnickém infocentru.

Pokračuje Mýtský divadelní podzim

Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Mýto

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Dalším představením pokračuje Mýtský divadelní podzim. Do kina přijedou herci plzeňského souboru Maebh s komedií Patrika 1,5 aneb registrované šílenství.

TACHOVSKO

Oslavy výročí vzniku republiky

Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výročí vzniku Československé republiky si připomenou v Plané. Už v 16.00 si mohou do knihovny, oddělení pro děti a mládež, přijít velcí i malí vyrobit lampion. Veškerý potřebný materiál bude připravený. V 18.00 vychází lampionový průvod z pěší zóny u mateřské školy v Havlíčkově ulici. O hudební doprovod se postará kapela Balkan Party Band. V 19.00 bude na náměstí Svobody, kde také lampionový průvod končí, slavnostní dobový ohňostroj.

Malá podzimní slavnost

Kdy: sobota 28. října od 16.00

Kde: třešňový sad nad Husovou ulicí, Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V průběhu Malé podzimní slavnosti si účastníci připomenou 150. výročí povýšení Černošína na město. Bude položen základní kámen nové třešňové aleje a akci zakončí společné opékání buřtů. Občerstvení je zajištěno. Akce se koná jen za příznivého počasí.

Víkendové prohlídky jízdárny ve Světcích

Kdy: sobota 28. října a neděle 29. října

Kde: Jízdárna Světce

Za kolik: dospělí 120 korun, senioři nad 65 let a studenti 100 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Víkendové prohlídky jsou určeny pro jednotlivce a menší skupiny, není třeba je předem rezervovat. Po oba dny začínají v 11, 13, 14.30 a 16 hodin.