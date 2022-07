Sváteční středu zvolili dva Františkové - Baloun a Šmolík - k posekání květnaté loučky mezi bytovým komplexem na plzeňském Sylvánu. A nejen to. Lákali zájemce, aby se naučili nebo zdokonalili v práci s kosou.

Sváteční středa byla ve znamení školení dvou zkušených sekáčů | Foto: Deník/Václav Havránek

"Je to k přírodě nesmírně ohleduplný nástroj a ideální pro zahrádkáře, kteří chtějí míst svůj domov plný květinek," zdůraznil Baloun, žijící v Plzni. Jeho kolega přijel z Radošic u Nových Mitrovic a protože ráno musel obstarat hospodářství, začínal sekat ´až´ v osm hodin. Chvíli na to dorazili první klienti. manželé s malou dcerkou a chtěli poradit, jak s trávou v jejich chalupě. Donesli si i právě zakoupenou kosu a vyslechli rady, jak ji naklepat. "Právě to je jeden z hlavních faktorů stoprocentního úspěchu. Kozlík, babka, vhodné kladivo a pak už jen trpělivost při důkladném naostření. Druhou podmínkou je správná výška kosiště," dodal Baloun. Radost mu udělal vydatný ranní déšť, neboť příliš suchá travina by se sekala složitěji.