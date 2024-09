Krajské volby se rychle blíží. Plzeňský kraj řídila v tomto volebním období nejprve koalice vedená hejtmankou Ilonou Mauritzovou z ODS, složená z ODS a TOP 09 a dále zástupců STAN a Pirátů. V únoru 2022 došlo k odvolání krajské rady včetně hejtmanky. Novou koalici sestavili zástupci Pirátů, STAN a ANO. Hejtmanem se stal Rudolf Špoták (Piráti). Co se za čtyři roky podařilo a co ne? Deník vybral tři projekty, za které patří vedení kraje jednoznačně palec nahoru a také ty, které vzbudily rozporuplné reakce.

Úspěšné projekty

Západní okruh Plzně

Více než rok využívají řidiči západní okruh za více než dvě miliardy korun, který ulevuje přetíženému centru Plzně. „Západní okruh, respektive jeho II. etapa dlouhá 3,5 km, byla co do rozsahu a počtu stavebních objektů pro nás největší a nejnáročnější dopravní stavbou jak z hlediska finančního, tak stavebně technického. Význam okruhu je pro plzeňskou aglomeraci zcela zásadní," uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Nová sociální lůžka

Kraj investoval téměř 200 milionů korun do rozšíření Domu sociální péče v Kralovicích. U konce je výstavba nového pavilonu, který umožní zvýšit kapacitu zařízení o 36 pokojů s 54 lůžky a rekonstrukce sousední budovy. „V novém pavilonu budou jen jedno a dvoulůžkové pokoje a lepší zázemí pro personál. Zvýšením kapacity reagujeme na potřeby regionu, které vyšly jako závěry ze schůzek k plánování sociálních služeb na Kralovicku,“ sdělil náměstek hejtmana Martin Záhoř.

Moderní vlaky

Uzavřením smlouvy s Českými drahami (ČD) vyvrcholila snaha hejtmanství nabídnout cestujícím v celém kraji moderní vlaky. Na základě tohoto kontraktu vyjede během letošního roku na tratě deset motorových jednotek RegioFox. „Provoz zajišťuje 24 elektrických vlaků RegioPanter, devět motorových jednotek RegioShark a osm nízkopodlažních motorových jednotek RegioShuttle. Příchod deseti nových RegioFoxů je dalším krokem ke zvýšení kvality cestování vlaky nejen u Plzně, ale i ve venkovských oblastech,“ připomněl náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Projekty, které vyvolaly kontroverzní reakce

Převzetí nemocnice v Sušici

Nepodařilo se dotáhnout převod nemocnice v Sušici pod křídla kraje, který by se stal jejím provozovatelem. Rada města nedoporučila schválení tohoto záměru. „V podstatě bychom převedli majetek v řádech stovek milionů korun s tím, že v nabídce Plzeňského kraje není garantován žádný rozsah péče, který by byl jiný, odlišný od toho, co tam provozujeme my a co máme v plánu my,“ sdělil starosta města Petr Mottl.

Záchrana lázní bez architektonické soutěže

Kraj zahájil dlouho očekávanou záchranu bývalých městských lázní v centru Plzně. Vznikne tam kulturní centrum, jeho součástí budou prostory pro Západočeskou galerii. Hlavním autorem projektu je Eva Heyworth. Postup kraje vyvolal kritiku čtyř desítek architektů, kteří žádali, aby se na tak významný projekt uskutečnila architektonická soutěž.

Komunikace v kauze Gigafactory

Velké emoce vyvolala kauza Gigafactory. Koncern Volkswagen zvažoval výstavbu obří továrny na elektrobaterie na letišti v Líních. Záměr schválila vláda, automobilka ale nakonec na Plzeňsku stavět nebude. Nepříjemnou pachuť za sebou zanechaly nejasnosti při jednání o projektu mezi krajem a obcemi v okolí letiště. Starostové dotčených obcí považovali za problém nedostatečnou komunikaci.