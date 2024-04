Zdroj: Deník/Luboš Palata

Inspirací pro vznik publikace byl zájem bývalých „záklaďáků“, kteří v kasárnách v západních Čechách strávili dva roky života. „Na veletrzích cestovního ruchu u nás i na Slovensku jsme se často potkávali s lidmi, kteří se chtěli podívat do Plzeňského kraje, protože tady byli na vojně. Většina Slováků sloužila na západě Čech. Byla tradice, že muži byli odsunuti dál od domova. Dnes jsou to starší chlapi, kteří s sebou přivezou rodiny, vnuky a ukážou jim, kde děda strávil kus života. Přitom si prohlédnou další turistické cíle tady v regionu,“ vysvětluje krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. „Naším cílem není propagovat armádu, vojenství. Nabízíme ucelený pohled na místa, kde byla kasárna a co je na jejich místě dnes,“ dodává radní.

V osmdesátých letech si „odkroutil“ vojnu v západních Čechách také slovenský premiér Robert Fico. Ve videorozhovoru pro Deník hovoří o základní službě v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku, kde se podílel na vyšetřování vojenské trestné činnosti. Premiér zavzpomínal i na náročné cestování vlakem domů do Topoľčan na opušťák, kdy ho vojenská hlídka vrátila z pražského hlavního nádraží zpátky do Janovic kvůli nedostatečnému ostříhání.

Na Roberta Fica si dobře pamatuje i Plzeňan Róbert Miček původem ze Slovenska, který v Janovicích nad Úhlavou působil jako voják z povolání. „Byl aktivní, kamarádský. Jako právník, vysokoškolák, vykonával funkci pomocníka vyšetřovatele. V Janovicích tehdy sloužilo 3,5 tisíce lidí. Pro vojáky základní služby, byla ta vojna těžká. Bylo běžné, že byli často mimo posádku, na cvičeních, výpomoci zemědělcům a podobně,“ vzpomíná bývalý voják.

Zcela novou publikaci mapující kasárna v západních Čechách představili zástupci Plzeňského kraje na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. Přímo na stánku Plzeňské kraje ji s Liborem Pickou pokřtil třetí slovenský prezident Ivan Gašparovič.

Nejen bývalá kasárna, ale i další zajímavá místa najdou příznivci vojenské turistiky na nových webových stránkách www.vojenskaturistika.cz. Jejich prostřednictvím se představuje například Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Muzeum Železné opony Rozvadov, Atom muzeum Brdy Míšov, Muzeum Středních Brd ve Strašicích a Patton Memorial v Plzni. Nechybí ani pozvánky do expozice Augmentačního skladu v Dobřanech nebo Air parku ve Zruči.