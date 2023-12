„Vlastní investice kraje jsou téměř tři miliardy. Nejvíc peněz dáváme do školství, konkrétně jednu a čtvrt miliardy. Vesměs jsou to investice týkající se zateplení školních budov a snížení jejich energetické náročnosti. Stavíme i nové pavilony. Například je to výstavba nového pavilonu a střešní nástavba Mateřské školy Ke Špitálskému lesu 3 pro zrakově postižené a vady řeči za 30 milionů korun. Do dopravy pak půjde z vlastních investic kraje zhruba tři čtvrtě miliardy. Jsou to především opravy krajských silnic. Největší akcí je začátek stavby připojení severního Rokycanska na dálnici D5 za více než 200 milionů a druhá významná investice bude začátek stavby přestupního terminálu v Klatovech za 135 milionů korun,“ říká krajský radní Pavel Strolený.