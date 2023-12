Celkem 42 kronik ve čtyřech kategoriích bylo přihlášeno do soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023, jejíž vítězové byli vyhlášeni ve středu v sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. V jednotlivých kategoriích zvítězily kroniky obcí Lhůta, Litohlavy, Břasy a města Starý Plzenec.

Celkem 42 kronik ve čtyřech kategoriích bylo přihlášeno do soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023. V kategorii ručně psaných kronik obcí s méně než pěti sty obyvateli vyhrála Lhůta na Plzeňsku. | Foto: se svolením KÚ PK

Ocenění nejlepším kronikářům předal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Práce kronikáře má i v dnešním digitálním světě svoji nezastupitelnou úlohu. Pečlivou a náročnou práci současných kronikářů určitě oceníme až po nějaké době, tak, jako my dnes oceňujeme práci kronikářů před mnoha lety,“ uvedl v úvodu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže hejtman Rudolf Špoták.

Do soutěže se mohla přihlásit kterákoli obec Plzeňského kraje, případně městský obvod statutárního města Plzeň. Obec mohla do soutěže přihlásit i kroniku části obce; městský obvod mohl do soutěže přihlásit pouze jednu kroniku.

V každé kategorii byly vyhlášeny a finančně odměněny tři nejlepší obce. Za 1. místo byla udělena odměna 50 000 Kč, za 2. místo 25 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč. Porota udělila ještě čestná uznání odměněná částkou 2 000 Kč. Za účast v soutěži obdrželi všichni zúčastnění kronikáři věcnou cenu.

Kronika třetího městského obvodu je konečně kompletní

Plzeňský kraj se pořádáním soutěže snaží ocenit náročnou, záslužnou a nenahraditelnou práci obecních kronikářů, která je i v dnešní době velice důležitá. O výsledcích rozhodovala sedmičlenná odborná porota, v letošním 5. ročníku soutěže byly hodnoceny zápisy do kronik v letech 2019, 2020 a 2021. V prvním ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje bylo v roce 2009 hodnoceno 58 kronik, ve druhém v roce 2011 47 kronik, ve třetím v roce 2015 40 kronik a ve čtvrtém v roce 2019 pak 32 kronik.