„Ve středu ovlivní naše území od západu výrazné frontální rozhraní, na kterém se vyskytnou na západě silné, na ostatním území až velmi silné bouřky," uvedli meteorologové.

Západ Čech by bouřky měly zasáhnout mezi 11. a 14. hodinou. „První bouřky čekáme kolem poledne. Zřejmě začnou vznikat v pásu mezi západní Šumavou a Karlovarskem, přesná poloha je zatím nejistá. Bouřky budou mít podobu multicel, které se spojí v linii, jež bude pomalu postupovat k severovýchodu a východu, později večer k jihovýchodu,“ předpověděli v aktualizované výstraze.

Výstraha před středečními bouřkami:

Zdroj: ĆHMÚ

Nebezpečné budou podle nich zejména srážky, které mohou v krátkém čase dosáhnout úhrnu až 50 mm, v opakovaných bouřkách i více. „Kroupy mohou mít průměr kolem 3 cm, nárazy větru lokálně i kolem 90 km/h,“ doplnili meteorologové.

Vedle bouřek varovali také před vysokými teplotami, na západě Čech se to ale týká už jen úterý pro část Plzeňska a Rokycansko. Ve středu sice v některých regionech očekávají až 34 stupňů Celsia, v Plzeňském kraji už by ale mělo být chladněji a teploty by neměly přesáhnout 30 stupňů.