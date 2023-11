Nejvíc akcí v Plzeňském kraji bude o nadcházejícím víkendu patřit sv. Martinovi, dorazí například na Radyni, do Klatov či Tachova. Připravena je divadelní přehlídka v Poběžovicích, v Plzni koncertují Aleš Brichta, Xindl X nebo Bára Poláková, zapomenout se nesmí ani na Movember nebo Den veteránů.

Svatý Martin nebude chybět na Martinských trzích v Plzni na náměstí Republiky ani letos. A dorazí i na jiná místa v Plzeňském kraji. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Na trhy dorazí svatý Martin

Kdy: sobota 11. lisotpadu v 11.00

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ani letos nebude na Martinských trzích na plzeňském náměstí Republiky chybět příjezd sv. Martina a jeho družiny. Tradičně ke katedrále sv. Bartoloměje dorazí 11. listopadu v 11 hodin. Poté bude program návštěvníkům trhů až do 15 hodin zpestřovat Cimbálová muzika, od 16 do 18 hodin bude hrát Švejk Beat.

Brichta slaví 40 let na scéně

Kdy: sobota 11. listopadu od 20.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 550 korun v předprodeji, 600 korun na místě

Proč přijít: Po delší době se v Plzni představí zpěvák Aleš Brichta, výrazná tvář českého metalu, zakládající člen Arakainu. Při šňůře ke 40 letům na scéně představí poprvé naživo jeden ze svých projektů Hattrick, na závěr večera pak se svou kapelu AB Projekt zazpívá písně z éry u Arakainu i jeho sólové kariéry. Mezitím bude třetím do party populární Alkehol.

Radůza míří do Besedy

Kdy: neděle 12. listopadu od 19.00

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: od 490 korun

Proč přijít: Po mnoha letech úspěšné spolupráce s doprovodnou kapelou se Radůza rozhodla v této sezoně vrátit ke svým písničkářským kořenům a vystupovat paralelně i v sólovém programu, v jehož rámci představí průřez svou dosavadní tvorbou i písně zcela nové.

Party v Depu podpoří Movember

Kdy: sobota 11. listopadu od 20.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Legendární kníratý večírek na podporu mužského zdraví po letech opět v Plzni! Přijďte si užít barber show, ochutnat skvělé rumy, poslechnout si kapelu Garyho Hausbot, zapařit na DJ ´s party, ochutnat hmyzí dobroty, ale hlavně podpořit boj s rakovinou prostaty a varlat, na který přispějete, když si na baru objednáte speciální Movember drink a nebo nealko pivo Proovan od pivovaru Proud.

Na Radyni dorazí svatý Martin

Kdy: sobota 11. listopadu od 13.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: zdarma, prohlídky 90 korun

Proč přijít: V sobotu se uskuteční už tradiční akce Svatý Martin na Radyni. Bohatý program nabídne ochutnávku vín, tematickou hudbu, podzimní tvoření pro děti nebo komentované prohlídky hradu Radyně (rezervace na www.ic-radyne.cz). Samozřejmostí je i komponovaný příběh o sv. Martinovi, jeho příjezd s družiníky a následný křest svatomartinského vína.

Univerzita zve na střechy

Kdy: sobota 11. listopadu

Kde: ZČU v Plzni na Borech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Západočeská univerzita v Plzni si letos připomíná 75. výročí založení své nejstarší fakulty – Fakulty pedagogické. Aby měli Plzeňané příležitost univerzitu více poznat, pozve je ZČU v sobotu od 9 do 12 hodin přímo do kampusu na Borských polích, kde jim při prohlídce Na střechy ZČU nabídne možnost zhlédnout na univerzitní areál i na Plzeň ze střech tří univerzitních budov. Kromě neobvyklého výhledu čekají na zájemce a zájemkyně také přednášky o samotných budovách nebo o tom, co je na střechách k vidění. V případě nepříznivého počasí proběhnou přednášky ve vnitřních prostorách budov. V rámci Týdne Akademie věd ČR bude navíc od 9 do 15 hodin připraven program na Fakultě aplikovaných věd. Více na www.zcu.cz.

Veletrh představí svatební trendy

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: na místě 100 korun

Proč přijít: Jaké jsou nejnovější svatební trendy, se dozvíte v sobotu od 11 do 17 hodin v DEPO2015 na Veletrhu svatební inspirace. Pátý ročník nese téma kontrasty. Veletrh slibuje desítky zajímavých vystavovatelů od květin, doplňků, cateringu, fotografů až po šaty a obleky. Těšit se můžete na módní přehlídky, hudební a taneční vystoupení a desítky báječných profesionálů ze svatebního prostředí. Vstupenky zakoupíte na místě anebo přes webové stránky veletrhu.

V Plzni uctí válečné veterány

Kdy: sobota 11. listopadu

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V samotný Den válečných veteránů, tedy v sobotu 11. 11. 2023, se v Plzni uskuteční dvě vzpomínková shromáždění. Nejdříve v 9.45 u pomníku československých legionářů před 20. ZŠ v Brojově ulici. Po položení květin se účastníci odeberou pochodem za asistence městské police na náměstí Milady Horákové, do parku Homolka. U tamního pomníku válečných veteránů dojde na pietu v 11 hodin, v moment, kdy nastane 105. výročí konce první světové války.

V Pekle budou znít písně od Sabatonu

Kdy: sobota 11. listopadu

Kde: Muzeum Patton Memorial Pilsen

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Jedním ze čtyř českých muzeí, kde se v sobotu 11. listopadu při příležitosti Dne veteránů uskuteční projekce historického filmu švédské metalové kapely Sabaton, bude i plzeňské Muzeum Patton Memorial Pilsen. Animovaný snímek s titulem The War To End All Wars vypráví na základě skladeb ze stejnojmenného alba kapely devět příběhů z první světové války. Součástí vstupenky na promítání je také prohlídka muzea.

Xindl X slaví 15 let od první desky

Kdy: pátek 10. listopadu od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Xindl X si na své podzimní turné 15 let Návodu ke čtení manuálu pozval i své dlouholeté kamarády, kapelu Crossband. „Na turné přehrajeme desku Návod ke čtení manuálu od shora dolů a určitě přidáme novinky a největší hity, kterých jsem, za těch pár let, co jsem na scéně, posbíral slušnou řádku. Přijďte si náš koncert prostě užít,” říká Ondřej Ládek alias Xindl X.

V Buena Vistě zazpívá Bára Poláková

Kdy: sobota 11. listopadu

Kde: Buena Vista Club, Plzeň

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Populární herečka a zpěvačka Bára Poláková vyráží na turné ON/OFF ke stejnojmennému novému albu, které vyšlo letos v květnu, a nevynechá při něm ani Plzeň. „Na turné zazní nejen starší písničky, ale i všechny z nové desky, moc se těším!” zve své fanoušky Poláková.

Ve Spáleném Poříčí se mohou těšit na hru od Cimrmana

Kdy: pátek 10. listopadu od 19.00

Kde: Sokolovna Spálené Poříčí

Za kolik: 100 a 50 korun

Proč přijít: V pátek 10. listopadu se v Sokolovně ve Spáleném Poříčí uskuteční představení divadla TRUS z Trnové, které přijede se známou hrou od Divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním coupé. Vstupenky budou k dispozici na místě.

V Křimicích budou soutěžit psi

Kdy: sobota 11. listopadu od 8.30

Kde: areál ZKO Plzeň-Křimice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V areálu ZKO Plzeň-Křimice se v sobotu uskuteční 2. ročník závodu služebních psů otevřený i pro veřejnost Medigran ringo "O plzeňské štěně". Prezentace závodníků od 7.00, vlastní závody začnou v 8.30 hodin. Soutěžit se bude v poslušnosti, obraně, vyhledání či zadržení pachatele. Vyhlášení výsledků v 18 hodin.

DOMAŽLICKO

Přehlídka ochotnických divadelních souborů V Kravatě

Kdy: od čtvrtka 9. listopadu do neděle 12. listopadu

Kde: kino Poběžovice

Za kolik: 120 korun / 80 korun

Proč přijít: Po slavnostním zahájení ve čtvrtek ve 20 hodin soubor Pokoutníci uvede inscenaci O Honzovi aneb Jak se Honza učil bát. Pátek v 10 hodin otevře Divadýlko Kuba představením pro školy, které nazvalo V jednom lese, v jednom domku. Ve 20 hodin přehlídku obohatí Divadelní soubor Kozina z Hostouně provedením hry Dámská šatna. V sobotu od 15 hodin nabídne dětem Divadelní soubor Poběžovice titul Jak se medvědici stýskalo a večer dospělému publiku hru Sborovna, před jejímž uvedením od 19.30 připomene Divadelní ochotnický soubor Horšovský Týn velkou literární a divadelní osobnost regionu Jiřího Pelikána. V neděli od 15 hodin sehrají Nosálci.cz představení pro děti Ronja, dcera loupežníka a od 19 hodin festival uzavře Sušická divadelní společnost Schody svými Holkami z porcelánu. Připraveny jsou i workshopy a v letošním roce také první divadelní soutěž.

Martinská pouť

Kdy: sobota 11. listopadu a neděle 12. listopadu

Kde: Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pouť bude probíhat na horním a dolním náměstí. Na horním náměstí budou opět atrakce, tedy střelnice, houpačky, kolotoč, kolotoč pro nejmenší ad., a na dolním náměstí stánky.

Extra Band revival vystoupí na taneční zábavě

Kdy: sobota 11. listopadu od 21.00

Kde: kulturní sál U Nádraží, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na Extra Band revival se můžete těšit, pokud se vydáte na tradiční pouťovou zábavu v Klenčí, kterou na sv. Martina chystá TJ Spartak Klenčí. Jako host vystoupí Radek Zíka.

KLATOVSKO

Svatomartinské slavnosti v Klatovech

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00

Kde: nádvoří a sál zemědělské školy, Klatovy

Za kolik: Vstupenky je možné koupit v předprodeji v Auto Roneš či Vinotéka Hlaváč nebo pak na místě

Proč přijít: Klatovský spolek vinařů a Střední škola zemědělská a potravinářská přichystaly letos svatomartinské trhy a hody. Trhy začnou v 10.00 na nádvoří zemědělské školy, o hodinu později přijede sv. Martin a úderem 14. hodiny budou končit. Na ně v 16 hodin v sále školy navážou hody. Od 17 hodin vystoupí se svým hodinovým programem Národopisný soubor Postřekov. Od 19 hodin zahraje kapela Sentiment a program v 19.45 hodin zpestří skupina břišních a orientálních tanců. Chybět nebude ani tombola. Vše bude doplněno svatomartinským občerstvením a víny.

Svatomartinský jarmark

Kdy: sobota 11. listopadu od 9.00

Kde: náměstí, Horažďovice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Řemeslný a farmářský jarmark začne v 9 hodin a s doprovodným programem si ho můžete užít do 12 hodin. V 18 hodin se uskuteční tradiční lampionový průvod z náměstí na Lipky.

Lampionový průvod na Hůrce v Klatovech

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.30

Kde: sraz na parkovišti nad sokolským stadionem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční akci pořádá na sv. Martina Klub přátel Klatovska. Lampionový průvod se vydá z parkoviště nad sokolským stadionem ke kostelu sv. Anny a dál na vrchol Hůrky, kde se budou opékat buřty.

ROKYCANSKO

Big Band zahraje ve Strašicích

Kdy: pátek 10. listopadu od 18.00

Kde: Strašice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Páteční večer ve Strašicích zpestří ve Velkém sále Společenského domu koncert Hrádeckého big bandu. Začátek je v 18 hodin.

Děti vyrazí na stezku odvahy

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.30

Kde: hřiště v Borku

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Dům dětí a mládeže Rokycany společně s TJ Sokol Borek připravil na sobotu Halloweensko-martinskou stezku odvahy. Začínáse v 16.30 na hřišti v Borku, vstupné je dobrovolné.

V Kornaticích vyjde lampionový průvod

Kdy: pátek 10. listopadu od 17.45

Kde: Kornatice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lampionový průvod s tvořením (pro děti) a ochutnávkou vín (pro ty odrostlé) se koná v Kornaticích už v pátek 10. listopadu. Od kulturního domu se jde v 17.45 a zhruba po 45 minutách následuje ohňostroj i přesun do sálu.

Na Střelnici bude Hubertská

Kdy: pátek 10. listopadu od 20.0

Kde: Na Střelnici, Rokycany

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Myslivecký spolek Stráně Rokycany pořádá v pátek večer v Restauraci Na Střelnici v Rokycanech Hubertskou zábavu. K tanci a poslechu zahraje Robert Jíša Band, připravena bude tombola a soutěže. Vstupenky po domluvě v pivnici U Chmelířů nebo na tel. č. 775 224 724.

TACHOVSKO

Svatý Martin přijede do Tachova

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.30

Kde: náměstí před infocentrem, Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lidé se mohou se sv. Martinem za svitu lampionů projít od kašny, kolem restaurace River a dále do parku. Poté ho mohou doprovodit při svatomartinské jízdě zpět na zámecké nádvoří. Zde bude především pro nejmenší účastníky připravené malé překvapení. Chybět nebude krátký dětský program včetně oblíbeného malování na obličej a tvořivé podzimní dílničky. V chladném počasí pak mohou velcí i malí společně rozproudit krev při malé diskotéce. U zámku bude možno si zakoupit občerstvení a teplé nápoje.

Svatomartinská slavnost v Kladrubech

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.00

Kde: sraz na kopci nad fotbalovým hřištěm v Kladrubech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zájemci se odtud vydají na cestu za svatým Martinem, nejmenší děti po světýlkách, která budou cestu lemovat, zatímco na větší děti čeká šifrovací hra, kterou si pro ně připravili kladrubští mniši. Organizátoři doporučují přinést si a svítit na cestu svojí lucerničkou, teple se obléct a přibalit i buřty nebo klobásky, které bude možno si na konci cesty opéct.

Svatomartinský lampionový průvod

Kdy: sobota 11. listopadu od 15.00

Kde: zahájení na obecním úřadě, cíl v komunitní zahradě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vlastní lampiony do průvodu si můžete už v 15 hodin přijít vyrobit na obecní úřad. Samotný průvod vyjde v 17 hodin, projde přes náves až k rybníčku za kostelem, do komunitní zahrady. Pro děti budou po cestě připravena stanoviště s úkoly. Na konci je pak čeká sladká odměna a teplý čaj, dospěláky i svařáček. I tady bude hořet malý oheň, kde si budete moct opéct přinesené špekáčky.

Lampionový průvod vyrazí i v Přimdě

Kdy: pátek 10. listopadu od 17.00

Kde: start z náměstí Jindřicha Kolowrata, Přimda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V 17 hodin vyrazí lampionový průvod z náměstí Jindřicha Kolowrata na hrad Přimda, kde na každého malého návštěvníka bude čekat sladká odměna.

Holky na gumách

Kdy: pátek 10. listopadu od 18.00

Kde: sál Regionálního muzea Kladrubska

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Dozvíte se, jestli se dá za sedm dní ujet třicet let starou škodovkou sedm tisíc kilometrů Balkánským poloostrovem, jaké čekají na cestovatele při této jízdě útrapy a mnoho dalšího. Besedovat přijedou Kateřina Misíková a Silvie Maciarzová, které právě takovou expedici na Balkán v letošním roce absolvovaly. Cestovatelskou besedu doprovodí promítání fotografií a videí z akce Gumbalkán.

Svatomartinská poutní slavnost

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00

Kde: Damnov, Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všechny duše nacházející se nejen v okolí jsou v sobotu zvány na Svatomartinskou poutní slavnost do Damnova. Na programu je svatá mše pod vedením vikáře P. Mgr. Václava Vojtíška. Pouť pořádá Spolek pro záchranu kostela sv. Martina v Damnově DAM NOV, z. s., poprvé po mnoha letech.