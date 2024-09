close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Krajské volby 2024Nedostatek praktických lékařů pro dospělé i děti trápí města a obce v celém Plzeňském kraji. Problémy s hledáním praktiků mají zejména obyvatelé příhraničních oblastí. Lékaři dosahují důchodového věku a většina absolventů medicíny nemá zájem je nahradit. Mnozí raději odcházejí za prací do Německa.

Podobná situace nastala v Horšovském Týně, kde k 31. srpnu ukončil činnost praktický lékař pro dospělé MUDr. Stanislav Šebek. „Dostatek praktických lékařů nemáme. S panem doktorem jsme to měli tak akorát, takže nyní bude chybět. Budeme se muset snažit najít za něj náhradu,“ řekl Deníku starosta Josef Holeček.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob reagoval, že si jsou neblahé situace vědomi. „Aktivně ji řešíme, zejména v oblasti vzdělávání, kde jsme již v minulosti s ministerstvem školství dohodli navýšení kapacity studentů v oboru všeobecné lékařství. Cílíme i na kapacity do potřebných odborností, kterých je v odlehlých oblastech nedostatek,“ sdělil. V připravované novele zákona o zdravotním pojištění ministerstvo navrhuje, aby pojišťovny mohly poskytovat stipendia v předatestačním vzdělávání studentům a lékařům, kteří se rozhodnou pro nedostatkový obor či se zavážou působit poté v regionu s omezenou dostupností. „V připravované novelizaci zákona o zdravotních pojišťovnách má na pojišťovny přejít agenda podpory rezidenčních míst,“ doplnil Jakob.

Ke zlepšení situace by mohla podle některých politiků přispět povinnost absolventů lékařských fakult odpracovat si určitou dobu v České republice. Názory lídrů stran na tuto problematiku se před nadcházejícími krajskými volbami liší. Deník jim položil konkrétní otázku: Jste pro zavedení povinnosti absolventů lékařských fakult odpracovat si určitou dobu v České republice?“

Podle současného hejtmana Plzeňského kraje a lídra Pirátů Rudolfa Špotáka by měli mít absolventi možnost buď odvádět svou činnost v rámci České republiky, nebo by si měli studium sami hradit.

Jednoznačný názor má lídr ANO Kamal Farhan: „Ne, není to legislativně možné. Jsem pro to podpořit studenty jak vysokých, tak středních škol, abychom zajistili dostatek personálu pro naše nemocnice.“

Jan Šašek kandidující za koalici ODS a TOP 09 – Společně do kraje uvedl: „Ne, jsme svobodná země svobodných lidí. Mladým lékařům musíme naopak zajistit takové podmínky, aby tady zůstávali, aby neodcházeli do zahraničí. Co se týče generace nových studentů lékařských fakult, ty chceme podpořit stipendii. V takovém případě by tam nějaký závazek pro to, aby nějakou část zůstali v kraji, byl.“

Podle Pavla Čížka z hnutí STAN je zavdení takové povinnosti velice těžké, ale bylo by třeba motivovat absolventy, aby pracovali v České republice.

Václav Šimánek ze SOCDEM je jednoznačně proti: „Ne, pro nás je důležité, abychom vytvořili atraktivní prostředí pro mladé lékaře a lékařky tak, aby byli schopni a ochotni a chtěli pracovat v našich nemocnicích Plzeňského kraje.“

Jiří Klečka z uskupení Pro náš kraj nesouhlasí: „Myslím si, že by to byl krok zpět. Abychom tady nějakou direktivou určovali uchazečům, zda mohou zůstat či ne. Tyto časy jsou už dávno pryč. Jde spíš o motivaci mladých lékařů, aby zůstali v naší republice a zde pracovali.“

Jiří Valenta z koalice STAČILO! je pro: „Ano, domnívám se, že při náročnosti na financování tohoto studia, by měl absolvent odpracovat několik let v České republice.“

Marie Pošarová za koalici SPD a Trikolora souhlasí: „Ano, určitě bychom počítali s nějakou dobou pěti let. Každopádně mělo by to platit pro všechny vysoké školy, aby se nedělala nějaká diskriminace mezi školami.“