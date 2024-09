Každý osmý obyvatel Plzeňského kraje je cizinec. Mnozí z nich jsou agenturní pracovníci, s nimiž je řada problémů, dopouštějí se přestupků a páchají i trestnou činnost včetně té nejzávažnější. Lídři uskupení jdoucích do krajských voleb proto volají po zpřísnění legislativy týkající se využívání agenturních zaměstnanců českými firmami.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Krajské volby 2024Zatímco v roce 2005 žilo na území Plzeňského kraje 13 206 cizinců (bez osob s platným azylem), v roce 2020 to bylo již 42 070 a k 31. 12. 2023 se počet vyšplhal na 78 199. „Z celkového počtu obyvatel v regionu to představuje 12,7 %,“ uvedla Tereza Mildorfová z Českého statistického úřadu. Dodala, že více cizinců než v Plzeňském kraji žije jen v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Více než tři čtvrtiny cizinců na Plzeňsku pocházejí ze zemí mimo EU. Co se týče státní příslušnosti, nejvyšší zastoupení mají jednoznačně Ukrajinci (téměř 61 %), následující Slováci (10,0 %), Vietnamci (8,1 %), Bulhaři (4,1 %) a Rumuni (3,8 %).

Vysoký počet cizinců v regionu mnohde přináší problémy. „V Tachově jich v současné době přebývá několik tisíc, a to samozřejmě vytváří tlak na veškerou infrastrukturu, zdravotnictví, školství a také na ceny na realitním trhu a zvýšenou přestupkovou činnost,“ řekl Deníku starosta Tachova Petr Vrána s tím, že vedení města přistupuje k řešení problémů aktivně a pozitivně, spolupracuje mimo jiné s ministerstvy na různých dotačních programech, které tyto jevy sanují. „Zvýšené daňové příjmy také investujeme do řešení těchto problémů,“ dodal Vrána.

Kromě přestupků páchají cizinci v kraji i trestné činy, a to včetně těch nejzávažnějších. Podle policejních statistik měli vloni na svědomí pět z jedenácti objasněných vražd, tedy téměř polovinu, či devět z 41 objasněných znásilnění. Některé z činů udivily svojí krutostí. Za všechny můžeme jmenovat případ Ukrajince, který v Plzni znásilnil a pak se pokusil zavraždit 15letou dívku, či jeho krajana, jenž manželce odpálil v přirození petardu. Celkově ale počet trestných činů páchaných cizinci v regionu není podle krajského policejního ředitelství v porovnání s celkovou kriminalitou vysoký. „V prvním pololetí letošního roku spáchali cizinci v našem kraji celkem 280 trestných činů,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že v roce 2023 to bylo 627 trestných činů, předloni 651. V předchozích dvou letech zhruba o sto méně. Jak se na kriminalitě cizinců podílí konkrétně agenturní pracovníci, nelze podle Brožové sdělit. „Tento statut není statisticky sledovaným údajem,“ vysvětlila.

Nicméně je jednoznačné, že agenturní pracovníci mají na svědomí různé přestupky i trestné činy, jsou s nimi i další problémy. Lídři osmi uskupení, která se v krajských volbách ucházejí o přízeň veřejnosti, se v předvolební anketě Deníku shodli, že je nutné zpřísnění legislativy týkající se využívání agenturních zaměstnanců českými firmami. „Je to dlouhodobý problém, který bohužel na vlastní kůži zažíváme právě v Plzeňském kraji,“ řekl k tomu současný hejtman Rudolf Špoták (Piráti). „Zejména musí jít o větší zodpovědnost agentur za zahraniční pracovníky a stejně tak i o odpovědnost provozovatelů ubytoven, zejména za pořádek a bezpečnost v jejich okolí,“ konstatoval Jan Šašek (ODS). „Nezpřísňoval bych to pro české firmy, ale pro agentury. Ty by měly plně zodpovídat za své zaměstnance, mít přesnou informaci o tom, kterého člověka sem přivezly, tu informaci dát policii, přihlásit všechny zahraniční pracovníky na obci, platit za ně odpady, zodpovídat za jejich zdravotní pojištění, mít pro ně lékaře a zodpovídat i za případné přestupky, které tito pracovníci udělají,“ řekl Pavel Čížek (STAN).

Pro některé firmy v kraji jsou agenturní zaměstnanci nezbytností. „Máme zhruba sedm set pracovníků, z toho cca tři sta je agenturních. Kromě toho zaměstnáváme i další cizince, kteří u nás žijí, např. Filipínce, Vietnamce a další. Pracovní trh bohužel není takový, jaký bychom si představovali. Výroba je vysoká, trh musíme zásobovat, takže musíme sáhnout i po agenturních zaměstnancích. Nabídek je dnes strašně moc, ale my to řešíme alespoň tím, že sázíme na dlouholeté osvědčené agentury, kde víme, že není problém,“ vysvětlila Marie Pošarová, vedoucí personálního oddělení Drůbežářského závodu Klatovy, jednoho z největších zpracovatelů drůbežího masa v ČR.