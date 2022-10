V Líních boj nevzdávají. Fabrika ale může poslat skvosty do šrotu

Navíc nikdo z vlády nejednal s představiteli Vodárny Plzeň, která by měla pro obří továrnu zajišťovat vodu. Po vládě proto chce, aby s městem jednala jako s rovnocenným partnerem.

Otevřený dopis primátora Plzně vláděZdroj: Se svolením Magistrátu města Plzně

Zástupci aeroklubů v Líních zároveň upozorňují, že pokud by se kvůli nové továrně na baterie letiště zrušilo, část sbírky letadel by museli sešrotovat a že by bylo záhodno, aby byly k projektu vypracovány studie, jestli by továrna nemohla stát vedle letištní plochy.