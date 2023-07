Plzeňští dárci kostní dřeně zachraňují životy a teď Tereza Grejcarová a Matouš Matoušek převzali ocenění od Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

Tereze Grejcarové gratuloval k ocenění i herec Ondřej Vetchý, připojil se také biskup Václav Malý. | Foto: se svolením Českého národního registru dárců dřeně

Plzeňané Tereza Grejcarová a Matouš Matoušek se rozhodli stát dárci kostní dřeně a díky jejich činu dostali vážně nemocní pacienti naději na život. Za své rozhodnutí byli oba oceněni Českým národním registrem dárců dřeně a Nadací pro transplantaci kostní dřeně. Sami ovšem přiznávají, že víc než ocenění si váží toho, že pomohli zachránit lidský život.

Třiadvacetiletá Tereza Grejcarová se rozhodla vstoupit mezi registrované dárce kostní dřeně už ve svých osmnácti letech. Přitom sama nemá osobní zkušenost s někým, kdo by potřeboval transplantaci. Motivovaly ji ale příběhy pacientů, které slyšela od své blízké příbuzné. „Moje teta pracuje v nemocnici na onkologickém oddělení, doma mi vyprávěla o pacientech, s nimiž pracuje. I na základě toho jsem se rozhodla, že jakmile mi bude18 let, hned se zapíšu mezi dárce, abych mohla maximálně pomoci lidem, kteří to potřebují,“ vysvětluje Tereza.

S Viktorkou až na dřeň. Desítky fotbalistů vstoupily do registru

Její rozhodnutí nakonec splnilo svůj účel a pomohlo zachránit lidský život. Jméno příjemce ale nezná. „Vím jen, že mou kostní dřeň dostala paní středního věku z České republiky. Více informací jsem se dozvědět nemohla. Přiznám se ale, že by mě velmi zajímalo, kdo přesně mou kostní dřeň dostal a ráda bych se s tou paní setkala,“ přiznává.

Odběr dřeně nebolí

Byla by velmi ráda, kdyby registrovaných dárců v republice přibylo. Vyzývá k tomu i čtenáře Deníku. „Lidem, kteří o darování kostní dřeně uvažují, bych ráda sdělila, ať do toho určitě jdou. Člověka to nic nestojí, jen trochu času. Samotný proces odběru nebolí. Pocit, který člověk má, když daruje kostní dřeň a pomůže lidem, je k nezaplacení. Člověk nikdy neví, kdy to bude sám potřebovat,“ vysvětluje Tereza.

Také sedmadvacetiletý Matouš Matoušek se rozhodl darovat kostní dřeň s pevným přesvědčením, že svým činem může pomoci druhým lidem. O tomto kroku pečlivě přemýšlel.„Svoji roli sehrály edukativní večery, které pořádají moji přátelé pod záštitou Nadace transplantace kostní dřeně a ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vždycky jednou za rok v prosinci ke konci roku se uskuteční setkání, během kterého zazní ponaučení o registraci, a zároveň zde je možnost vstoupit mezi dárce,“ vysvětlil svoji motivaci.

Krvetvorné buňky daroval v Plzni 900. dárce

Samotná registrace je jednoduchý krok, ale lidé nemají mít strach ani ze samotného odběru kostní dřeně, pokud se ukáže, že jste pro někoho vhodným dárcem. Darování považuje zpětně za poměrně nenáročný a bezbolestný proces. „Vše začne několika vyšetřeními a vyplněním dotazníku. Samotný odběr kostní dřeně se uskuteční v rámci jednoho pracovního dne, člověk je ale hospitalizovaný večer před odběrem. Druhý den dopoledne už proběhne odběr, který je tak na čtyři hodiny. Po odběru si člověk odpočine a může jít domů, pokud nenastane nějaká komplikace, což u mě žádná nebyla," vysvětluje.

Lidem, kteří o dárcovství uvažují radí, ať si seženou veškeré informace. „Když si budou jisti, že vše zvládnou, není důvod váhat," dodává Matouš.