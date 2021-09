Kácení se znovu ujali profesionální hasiči s potřebným vybavením a asistovali jim pracovníci specializované ejpovické firmy. "Buk byl oslabený a hrozilo jeho vyvrácení či zlomení kmene. Špatnou kondici, která není zvenčí vidět, zjistil znalec měřením a takzvanými tahovými zkouškami," sdělil místostarosta města Jan Šašek. Kácení bylo realizované za pomoci jeřábu a vysokozdvižné plošiny. Proto bylo nezbytné vytvoření dostatečného manipulačního prostoru a během dopoledne byla hlavní část akce hotová. Václav Klail ze zmíněné společnosti se pak do odpoledne věnoval rozřezání kmene, úklidu větví a jiným operacím.

Uzavření části rokycanské ulice Josefa Knihy si vyžádalo poražení dalšího vzrostlého stromu. Po jasanu přišel na řadu poškozený buk a pro majitele vozidel na parkovišti to znamenalo přesunutí aut - zpravidla k bývalé Normě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.