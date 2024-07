Po červencové přestávce od 1. srpna mlékárna opět vyrábí a rozváží mléčné produkty.

„Nově výrobky dovezeme také do Zbiroha, Kařezu, Cekova a Kyšic. Přehled rozvozů do konce roku, termíny pro objednání a veškeré informace k objednávání a našem sortimentu naleznou zájemci na našem webu www.podmilk.cz. Mohou nám také přímo zavolat na telefonní číslo 774 200 294,“ sdělil majitel minimlékárny Michal Ivasienko.

Podbrdská minimlékárna manželé Ivasienkových je v provozu dva roky. Ti mají svůj týdenní program přesně načasovaný. „V pondělí připravujeme výrobu, je nutné vyrobit provozní zákys, což je kultura, kterou přidáváme do mléka, aby správně zakysalo. V úterý brzy ráno jedeme do Oseka pro 300 litrů mléka, to se pak tepelně upravuje a ve výrobně strávím celý den. Ve středu dokapává tvaroh, dodělává se čerstvý sýr Frišberg, plníme lahve a odpoledne uklízíme. Ve čtvrtek se výrobky balí a odpoledne je rozvážím po celém okrese,“ uzavírá Michal Ivasienko.