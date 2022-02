Podle Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů DESOP v Plzni však nejde o ptáka, který by zimoval v Africe. „Z Afriky přiletí až v dubnu. Čápi, které teď lidé vidí, strávili zimu třeba v Německu, a například z Dobřan neodlétají vůbec. Jsou to jednotlivé odchylky, co za nimi je, zatím nevíme. Pro přírodu to však není dobře, protože tito čápi přivedou mláďata na svět dříve, do jiných podmínek, než by potřebovala, a mláďata pak nemusejí přežít,“ vysvětlil.