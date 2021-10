Z dotačního programu REACT-EU přiteče do krajských nemocnic téměř půl miliardy korun. Do Klatovské nemocnice poputuje přes 145 milionů korun, ze kterých se dovybaví a zmodernizuje CT a magnetická rezonance, systém PACS (technologie umožňující správu, ukládání a zobrazení snímků z rentgenu či magnetické rezonance pozn. red.) a také virologická laboratoř.

„Domažlická nemocnice získá téměř 130 milionů korun například na vybavení a hospitalizaci pacientů nadměrné hmotnosti nebo na špičkové vybavení endoskopického pracoviště,“ informovala mluvčí kraje Eva Mertlová.

Na vybavení operačních sálů a intenzivní péče dostane Stodská nemocnice 98,8 milionu korun.

„Za 64,5 milionu korun z dotace pořídí Rokycanská nemocnice endoskopické vybavení, laboratorní techniku a zařízení na intenzivní péči a operační sály,“ sdělila mluvčí.

Kompletní rekonstrukce se v následujících letech dočká objekt Rokycanské nemocnice.

Kraj rovněž počítá s výstavbou nové Nemocnice Svatá Anna v Plané. Na Tachovsku chybí nemocnice a je žádoucí tam rozšířit ambulantní péči. V nové budově by proto měla vzniknout poliklinika s gynekologickou ordinací, pediatrem, zubním, kožním či urologií. „Rovněž bude navýšena kapacita lůžek následné a rehabilitační péče,“ uvedla Mertlová.

Také v areálu Klatovské nemocnice bude postavena nová budova, kam by měla být přestěhována oddělení následné péče, nukleární medicína, oddělení klinické biochemie či následné intenzivní péče.

NOVÁ DIALÝZA

V Klatovské nemocnici vznikne rovněž nový dvoupodlažní hemodialyzační pavilon. Kraj momentálně žádá na tento projekt o stavební povolení.

Počítá se také s modernizací a přestavbou urgentních příjmů ve všech krajských zařízeních, která poskytují akutní péči.

Aby kraj snížil náklady, rozhodl se, že zruší servisní organizaci Nemocnice Plzeňského kraje, a.s, čímž by se mělo ušetřit zhruba deset milionů korun ročně. „Nově koordinaci zařízení a administrativní podporu převezme Klatovská nemocnice, a to při zachování právní subjektivity všech jednotlivých nemocnic,“ poznamenala mluvčí.

FINANCE DO VYBAVENÍ

Podle hejtmanky Ilony Mauritzové byla činnost společnosti Nemocnice Plzeňského kraje během desetileté existence v určitých směrech přínosná, nepodařilo se však naplnit veškeré její cíle. „Ukazuje se, že je žádoucí vytyčit nový reálný cíl, k němuž musí řízení nemocnic směřovat. Jednoznačně je to snížení provozních nákladů a snaha dávat krajské finanční prostředky především do modernizace a přístrojového vybavení nemocnic s cílem, aby všechna krajem řízená zdravotnická lůžková zařízení odpovídala evropskému standardu a obyvatelé kraje dostlali co nejlepší zdravotní péči,“ řekla Mauritzová a dodala, že politici se k tomuto kroku zavázali už v loňském roce v koaliční smlouvě.

Klatovská nemocnice, a.s., by měla coby největší nemocnice vlastněná Plzeňským krajem zajišťovat jednotné řízení a společnou politiku nemocnic vlastněných Plzeňským krajem v jeho zájmu a zajistit výkon všech klíčových činností, které byly dosud v gesci zanikající společnosti NPK a.s. V tomto duchu budou upraveny stanovy společnosti Klatovská nemocnice, a.s.

Každá nemocnice vlastněná Plzeňským krajem (tj. všechny 4 nemocnice akutní péče vč. Klatovské nemocnice a 2 nemocnice následné péče) bude mít nadále právní subjektivitu, 4 nemocnice akutní péče svého ředitele a vedení jako tomu bylo doposud. Vedení nemocnice bude odpovědné řediteli a představenstvu akciové společnosti Klatovská nemocnice. Vlastníkem všech zmíněných nemocnic je Plzeňský kraj.

"Dále je součástí změn zřízení Centra sdílených služeb, které bude podléhat přímo představenstvu Klatovské nemocnice, a.s., a bude sloužit pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Centrum sdílených služeb bude poskytovat ostatním nemocnicím vlastněných Plzeňským krajem vybrané konsolidované služby jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů, propagace. Stávající zaměstnanci NPK vykonávající uvedené činnosti přejdou do Centra sdílených služeb," popsala mluvčí s tím, že obdobným způsobem jako u Klatovské nemocnice se navrhuje k 1. lednu 2022 provést změny ve stanovách ostatních akciových společností, které jsou nemocnicemi vlastněnými Plzeňským krajem, tedy společností Domažlická nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Zde se budou měnit pouze počty členů představenstev.

Od začátku holdingového řízení nemocnic Plzeňský kraj na SOHZ (Služba obecného hospodářského zájmu) poskytl nemocnicím celkem 2,5 miliardy korun. "Tyto finanční prostředky šly na provoz lůžkových zdravotnických zařízení. Nejvíce tomu bylo v roce 2017 po rozsáhlé výměně členů orgánů společnosti NPK, a.s. Konkrétně šlo o 308,6 milionu korun. V následujících letech se tato částka snižovala. V posledních dvou letech činila 240 milionů korun na každý rok. V letošním roce představuje SOHZ 200 milionů korun a pro NPK, a.s., bylo v krajském rozpočtu schváleno 17,8 milionu korun," uzavřela Mertlová.