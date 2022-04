Přestavbu trvající od října 2020 plánují PMDP skončit na přelomu letošního a příštího roku. „Tramvajová vozovna Slovany slouží svému účelu od roku 1943. Ke kompletní rekonstrukci jsme museli přistoupit hned z několika důvodů – kvůli nedostatečné kapacitě a špatnému technickému stavu objektu, hlukové zátěži z provozu vozovny nebo chybějícímu vybavení. Po skončení prací budou mít dopravní podniky zcela nový, moderní areál s dostatečnou kapacitou a řadou technických i provozních objektů,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

„Rekonstrukce počítá i s dosud chybějící myčkou tramvají, která je v současné době již ve zkušebním provozu. Dále také s diagnostikou kol, průjezdnými kolejemi usnadňujícími provoz ve vozovně, a především s adekvátním zázemím pro zaměstnance dopravních podniků. Při rekonstrukci byly haly projektovány tak, aby zajistily krytý odstav pro všechny tramvaje,“ řekl Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

Úpravou vozovny se významně sníží hluk pro okolní zástavbu. Novinkou budou zelené střechy. „Přestavba přinese ploché zelené střechy na všech budovách, celkem půjde o 13,5 tisíc metrů čtverečních, což představuje jeden z největších projektů svého druhu v České republice. Zelené střechy nejen že snižují tepelnou zátěž pro obyvatele a vozovna nebude obrovským tepelným ostrovem, ale umožňují i akumulaci dešťové vody. Přebytečná voda bude jímána do nádrže a dále využita jako voda technologická pro mytí tramvajových vozidel,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Hala pro opravy a údržby tramvají, kterou se podařilo uvést do zkušebního provozu jako první, představuje velký milník v rekonstrukci celé vozovny. Díky tomu může dojít k demolici poslední stojící haly kontrolních prohlídek a v pokračování stavby objektu pro odstav tramvají a provozně-administrativní budovy.

Součástí modernizace areálu vozovny byly také úpravy části Slovanské aleje, došlo k přeložení kanalizace a vodovodních řadů, veškerých inženýrských sítí. Nový povrch získala vozovka i přilehlé chodníky. Vybudován byl vjezd do vozovny na východní straně Slovanské aleje, což umožňuje příjezd a výjezd tramvají od Koterovské ulice. Rozsáhla vjezdová harfa pak v areálu vozovny rozvětvuje koleje do nových hal oprav a odstavu.

Práce celou dobu probíhají za plného provozu, část tramvají je odstavena mimo jejich provoz ve vozovně, část na konečných a běžně nevyužívaných točkách po městě. Tento stav by měl trvat zhruba do poloviny letošního července. Špatný technický stav vozovny zapříčinila mimo jiné několikanásobně vyšší hmotnost současných tramvají, použitý materiál pro stavbu betonového podloží i to, že areál je postavený v místě bývalého pískového lomu.