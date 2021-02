Důvodem je potvrzené onemocnění covidem-19 a výskyt příznaků u dalších zaměstnanců základní školy, kteří jsou v karanténě. Takže i ti nejmenší školáci se od úterý vzdělávají distanční formou a jejich obědy byly odhlášené.

Zbirožští půjčují knihy

Zbiroh – Pracovnice Městské knihovny dr. Josefa Palivce se připojily k bezkontaktní výpůjčce knih. Čtenáři si mohou publikace objednat předem na jitka.hauerova@zbiroh.cz, dana.turkova@zbiroh.cz

nebo telefonicky na čísle 371 794 030. S domluvením přesného termínu převzetí knih, které budou připraveny za dveřmi zmíněného zařízení.

Pohádkový statek má nové posily…

Zvířecí část Pohádkového statku ve Vranovicích na Rokycansku se na sklonku ledna výrazně rozrostla. Nejprve o beránka a ovečku (vlevo), kteří dostali pracovní jména Covídek a Coronka. V závěru měsíce pak vykoukl na svět beránek Ferdinand von Flek (vpravo) a nečekaně se po něm narodil bráška, který rovněž nemá zatím jméno. „Prosíme čtenáře, aby nám s výběrem pomohli. Reagovat mohou na naší internetové nebo facebookové stránce,“ sděloval šéf areálu Zdeněk Zajíček.

Z vlaku zmizel mobil za 40 tisíc

Rokycany – Policisté z okresního města se zabývají krádeží mobilního telefonu ve vlaku mezi Plzní a Prahou. Došlo k ní 31. ledna večer, kdy poškozený jedenačtyřicetiletý muž jízdou usnul a několikrát pak kupé opustil. Přístroj ponechal na věšáku v kapse bundy a všímavý zloděj toho využil.

Ve Volduchách hořel odpad

Rokycansko – Profesionální hasiči z Komenského ulice cestovali v úterý dopoledne do Volduch. K zásahu je přiměl oheň v nádobě na odpad. Předcházející směna vyjížděla v pondělí pozdě večer do Barákovy ulice kvůli úniku nebezpečných látek do ovzduší.