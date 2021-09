Zatímco ti menší byli u sousedů v Ejpovicích zlatí díky vítěznému derby s domácími vrstevníky, jeli ti odrostlejší do Tymákova bezstarostní. Zaskakovali totiž za chybějící severočeský region, aby všech pět soupeřů nakonec porazili.

Klub, který si v sobotu připomněl šedesát let existence turnaji přípravek i starých gard, se raduje z obrovského úspěchu. Pohár České republiky převzali mladší i starší žáci TJ!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.