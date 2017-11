Pohodička získala finanční injekci čtyřicet tisíc korun

Rokycany – Na charitativní organizace nezapomínají jednotlivci nebo organizace. Výjimkou nejsou sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička v bývalých rokycanských kasárnách.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

„Občas chce někdo věnovat obnošené šatstvo a použitý nábytek. Jsme rádi i za to, protože my vše předáváme dál lidem, kteří jsou v těžké životní situac a pomoc potřebují. Tentokrát to bylo však jiné. Zazvonil telefon a na druhém konci milý hlas s příjemným sdělením. Našel si nás řetězec dm drogerie markt s. r. o. a najednou jsme měli možnost přijmout finanční dar ve výši 40 tisíc korun,“ uvedla vedoucí projektu Pohodička Marie Dušková.

Po několika telefonátech s paní Aubrechtovou z rokycanské pobočky si uživatelé zařízení vybrali a odvezli hygienické potřeby v hodnotě 10 tisíc korun. Větší část daru půjde na obnovu podlahové krytiny ve stacionáři. Klientům i zaměstnancům se tím výrazně zlepší podmínky pro společný denní pobyt v Pohodičce. „Děkujeme těm, kteří rozhodli, že svoji dobrosrdečnost obrátí směrem k našim klientům, osobám s mentálním a kombinovaným postižením starším 15 let. Dík i paní Aubrechtové za zprostředkování a všem, kteří nám k daru dopomohli,“ dodala Dušková.